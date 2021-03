Pelé, Zagallo, Pepe: os ex-jogadores já vacinados contra a Covid-19

Ídolos do futebol brasileiro já começaram a ser imunizados contra o coronavírus

Enquanto o número de casos de Covid-19 não para de crescer no Brasil, as pessoas dos grupos de risco começam a ser vacinadas contra o coronavírus, causador da doença. Entre elas, alguns importantes nomes do futebol brasileiro no século passado, que aos poucos vão sendo imunizados.

Depois dos profissionais de saúde, a população idosa do Brasil começou a receber doses das vacinas aprovadas no país para combater a pandemia, que assola o país há um ano. Nomes que fizeram história no futebol brasileiro, principalmente até os anos de 1970, estão neste público alvo e já estão sendo imunizados, entre eles ex-jogadores e treinadores campeões mundiais.

Veja alguns dos ex-jogadores que já foram vacinado contra o Covid-19:

Pelé

O Rei do Futebol foi a mais recente adição a esta lista. Aos 80 anos, completados em outubro de 2020, o ex-camisa 10 recebeu a primeira dose da vacina nesta terça-feira (2), em Santos.

"Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina! A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas. Por favor, lavem bem as mãos e continuem em casa, se possível", escreveu em um post de comemoração publicado em suas redes sociais.

Zagallo

Campeão do mundo pela seleção brasileira como jogador e como treinador, Zagallo também já está com a primeira dose da vacina em seu organismo. O tetracampeão foi imunizado no Rio de Janeiro, no começo de fevereiro, aos 89 anos de idade.

O Velho Lobo também comemorou o momento nas redes sociais. "Hoje foi dia de ir tomar a vacina do COVID. A primeira dose já foi! ZAGALLO VACINA = 13 letras", disse, em referência aos seu número da sorte.

Zagallo deve tomar a segunda dose já no começo de março, se tudo correr como o esperado.

Pepe

Mais um campeão mundial, Pepe, ex-Santos, também está vacinado, aos 85 anos: "não doeu nada", brincou. O jogador chegou a ser internado com Covid e se recuperou.

Em suas redes sociais, Pepe compartilhou um vídeo do momento em que recebeu a vacina, na cidade de Santos.

Manga

Ídolo alvinegro, Manga foi vacinado nesta quarta-feira contra a Covid-19, no Retiro dos Artistas! Que cenas como essa sejam cada vez mais comuns para toda a sociedade! 💉🙏🏼 #CoronaOut pic.twitter.com/RS154e55rY — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 20, 2021

O ex-goleiro, ídolo do Botafogo, foi um dos primeiros atletas a ser vacinado. Aos 89 anos, Manga foi vacinado na Casa dos Artistas, no Rio de Janeiro, onde vive há alguns meses.

"Tem que fazer essa vacina, é obrigatório - afirmou Manga, momentos antes de ser vacinado. É um momento difícil para todos, mas estamos tranquilos", disse o ex-goleiro.

Evaristo de Macedo

Vacina no posto de Saúde da Gávea/RJ. Mas é importante continuarmos a nos proteger. Cuidem-se! Abraços pic.twitter.com/YsZQwtpK6w — Evaristo de Macedo (@evaristo_macedo) February 9, 2021

Cinco vezes campeão espanhol por Barcelona e Real Madrid, o ex-jogador e ex-treinador de 87 anos foi vacinado no Rio de Janeiro, no começo de fevereiro. "É importante continuarmos a nos proteger. Cuidem-se!", escreveu em seu Twitter.