Pelé, Maradona, Ronaldinho: como jogar com jogadores clássicos no FIFA 21?

Lendas do passado estão disponíveis no modo Ultimate Team, mas também podem ser usados em modos offline, no time Soccer Aid do FIFA 21

Os jogadores clássicos de FIFA 21, batizados de Ídolos, são um dos grandes atrativos do modo Ultimate Team, onde podem ser comprados por verdadeiras fortunas em moedas do jogo. Felizmente, para os fãs de lendas do passado, também é possível controlá-los em outro modo do FIFA 21.

Nos modos offline do game de futebol é possível escolher o time especial Soccer Aid, que conta com nomes como Pelé, Maradona, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e Zidane, que podem ser usados livremente para disputar amistosos contra amigos.

Além do esquadrão de lendas, o FIFA 21 ainda conta com outros dois times especiais: um formado só por atletas patrocinados pela Adidas (incluindo a versão Prime de ZIdane) e o MLS All-Stars, equipe com os destaques da liga norte-americana.

Veja como jogar com os Ídolos de FIFA 21 fora do Ultimate Team;

Passo 1. No menu principal do FIFA 21, selecione “Jogo Rápido”, então clique em “Partida Clássica”;

Passo 2. Na seleção do país do time, vá até “Resto do Mundo”, e então navegue até “Soccer Aid”, o time mais forte de todo FIFA 21;

Passo 3. Vale dar uma passada na tela de formação para ajustar formação e escalação, já que diversos dos craques do passado estão no banco de reservas, como Roberto Carlos e Shevchenko.