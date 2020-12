Pelé faz nova homenagem a Maradona: 'lenda, gênio, mágico e grande amigo'

Ex-jogador brasileiro esnobou as comparações feitas aos dois e destacou a amizade entre as duas lendas do futebol

A morte de Diego Armando Maradona parece que será uma daquelas feridas que duram muito tempo para cicatrizar. O falecimento do ex-jogador argentino gerou comoção em todo o planeta e despertou o sentimento de muitas pessoas que conviveram com ele. Uma dessas pessoas é Pelé. Uma semana após o óbito de Maradona, o brasileiro voltou às redes sociais e prestou homenagem ao eterno camisa 10 da .

Poucas notícias do mundo do futebol pareceram ter um impacto tão grande em todos os apaixonados pelo esporte bretão quanto o falecimento do irreverente e folclórico Maradona.

Pelé foi uma pessoa que esteve próxima do camisa 10 argentino. Jogaram em momentos diferentes, mas sempre compartilharam o panteão dos grandes nomes do esporte. Nessa quarta-feira (02), o Rei foi ao seu Instagram e fez uma postagem saudosa de uma foto ao lado do Pibe.

Pelé chamou a atenção para as comparações feitas pelas pessoas entre os dois lendários jogadores, mas se prendeu à amizade e à admiração que ainda nutre por Maradona.

No último dia 26 de novembro, os argentinos se concentraram na Casa Rosada para se despedir do maior ídolo do futebol local. O velório arrastou milhares de pessoas para Buenos Aires, que cantaram muito e choraram a perda de um dos mais icônicos atletas sul-americanos.