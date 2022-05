Pelé elogia o Lyon por título da Champions: "O futebol feminino é um espetáculo"

O futebol feminino está cada vez mais forte e conquistando fãs ao redor do todo o mundo. No último sábado (22), o esporte praticado pelas mulheres contou com o apoio púbico de um ilustre fã: Pelé. O Rei foi às redes sociais e parabenizou a conquista do título do Lyon na Liga dos Campeões feminina.

Dono de uma galeria de troféus de fazer inveja, o Olympique Lyon conquistou simplesmente seu oitavo título da Champions League.

Mais artigos abaixo

O time comandado por Sonia Bompastor venceu o Barcelona por 3 a 1 e garantiu o título de campeão. Amandine Henry, Ada Hagerberg e Catarina Macario marcaram os gols das campeãs, enquanto pelo lado do Barça, a atual melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas, anotou o único tento das catalãs.

Ainda no sábado (21), Pelé utilizou seu Instagram para comentar a finalíssima e não poupou elogios ao time octacampeão da Champions.

"O futebol feminino é um espetáculo. É maravilhoso ver um jogo tão bonito, com as atletas tomando o espaço que tanto merecem no esporte. Quero parabenizar o Lyon por levantar o troféu da Champions League feminina!", escreveu o Rei.