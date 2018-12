Pelé compara Neymar e Mbappé e vê brasileiro com "imagem negativa", mas ainda como "um dos melhores do mundo"

Rei do Futebol também fala sobre o PSG e influência de família e amigos no camisa 10 da Seleção

O Rei Pelé voltou a falar sobre o futebol e as polêmicas de Neymar, as comparações com Kylian Mbappé, o craque francês e o Paris Saint-Germain.

Para o ex-jogador e eterno craque, a imagem do camisa 10 da Seleção Brasileira está negativa, mas ele ainda é um dos melhores futebolistas do planeta.

"Eu sempre disse que Neymar seria um grande jogador, mas o que aconteceu nos últimos anos? Ele começou a aparecer de outra forma, não marcando gols, mas simulando faltas, complicando a vida dos árbitros... Por isso a sua imagem ficou negativa. Nós conversamos sobre isso várias vezes. Apesar disso, ele segue sendo um dos melhores jogadores do mundo", disse Pelé ao veículo francês Canal Football Club.

"Um pai não critica, ele educa seu filho. Quando eu digo a vocês que ele (Neymar) é nossa criatura, é porque ele é considerado uma criança do Santos. As pessoas acham que eu vou puxar a orelha dele, mas geralmente eu faço isso pelo bem dele. Eu desejo o melhor para ele, para o Brasil e faço de tudo para ajudá-lo", completou.

Pelé também falou sobre Mbappé e o PSG. "Eu já o cumprimentei ano passado dizendo que ele é um grande jogador. Ele ganhou a Copa do Mundo com 19 anos, eu tinha só 17 anos quando ganhei. Eu disse para ele que ele pode me igualar, penso que ele pode ser o novo Pelé. Muitas pessoas pensam que eu digo isso para rirem, mas não, não é uma piada", afirmou.

"O PSG é um grande time, eu espero que eles possam jogar um ótimo futebol e chegar na final da Champions League. Então, apenas Deus sabe se vão ganhar ou não", concluiu.