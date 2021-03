Pelé aposta em Mbappé como seu sucessor: "É rápido nos dribles como eu era"

Rei do futebol coloca o jovem craque do PSG como o candidato certo para seguir seus passos

Depois da última rodada da Liga dos Campeões, que teve show de Haaland e Mbappé, muitos colocaram a dupla como os possíveis herdeiros de Messi e Cristiano Ronaldo para os próximos anos. Contudo, Pelé foi ainda mais além sobre o jovem craque do PSG, afirmando que ele pode se tornar seu sucessor no posto de Rei do futebol.

As comparações entre Pelé e Mbappé começaram na Copa do Mundo de 2018, torneio que apresentou oficialmente o jovem francês ao mundo. Depois de grandes partidas, principalmente contra a Argentina de Lionel Messi, o atacante de então 19 anos se tornou o segundo mais jovem na história a marcar em uma final de Copa do Mundo, ajudando a França a conquistar seu segundo título do torneio.

O grande recordista deste quesito é justamente Pelé, que encantou o mundo na Copa de 1958. Com apenas 17 anos, o Rei, que ainda não fazia parte da realeza do futebol, levou o Brasil a seu primeiro título mundial ao lado de Garrincha. Apenas na grande final, contra a Suécia, foram dois gols do eterno camisa 10, um deles com direito a chapéu no zagueiro dentro da grande área antes de marcar.

19 - Kylian Mbappé 🇫🇷 est le 2e plus jeune joueur à marquer en finale de Coupe du Monde (19 ans & 6 mois) après Pelé 🇧🇷 face à la Suède en 1958 (17 ans & 8 mois). Extraterrestre. #FRACRO #CM2018 pic.twitter.com/FnjWuJKcC9 — OptaJean (@OptaJean) July 15, 2018

Depois do feito na Copa do Mundo de 2018, Mbappé foi bastante elogiado por Pelé e se colocou como um dos principais candidatos a dominar o futebol mundial nos anos seguintes. Contudo, nesta temporada, o francês vinha sendo bastante criticado, apresentando um nível de atuação inferior ao que se esperava, tanto no PSG quanto na seleção da França.

Então, na primeira rodada das oitavas de final da Liga dos Campeões, Mbappé fez questão de calar os críticos com um hat-trick diante do Barcelona de Lionel Messi, e sem a presença de Neymar, que não pôde atuar por conta de uma lesão.

Em uma entrevista exclusiva à Gazzetta dello Sport, que será lançada no próximo sábado (07), mas foi realizada antes desta partida diante do Barcelona, Pelé mostrou mais uma vez grande admiração por Mbappé e ainda afirmou que enxerga no jovem francês condições de ser seu sucessor no futebol.

“Mbappé pode se tornar meu herdeiro, e não estou falando de brincadeira. Me vejo em sua capacidade de jogar rápido. É tão rápido nas corridas quanto no drible”, disse o tricampeão mundial com o Brasil.

“Um atacante que pensa rápido. Quando a bola chega, ele já sabe o que fazer, já sabe para onde ir e como orientar o jogo para encontrar a melhor solução. Essas são características importantes no futebol de hoje”, acrescentou.

Se o prognóstico de Pelé irá se confirmar ou não, só o tempo irá dizer. Mas ganhar um elogio destes do Rei do futebol definitivamente não é para qualquer um.