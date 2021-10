Pelé 81 anos: gols, títulos, recordes e outros números do Rei do Futebol

Maior jogador de todos os tempos acumula recordes e marcas impressionantes, que dificilmente serão batidas por outros jogadores

Pelé completa 81 anos de vida neste 23 de outubro de 2021. Tricampeão mundial, maior artilheiro da história do futebol e o maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento acumulou recordes ao longo de sua carreira, atuando por Santos, New York Cosmos, seleção brasileira e alguns combinados.

Em homenagem ao Rei do Futebol, a Goal repassa as principais estatísticas de Pelé. Seus gols, títulos e outras marcas alcançadas pelo craque. Confira!

Índice:

Quantos gols Pelé marcou?

Com fontes como o acervo oficial do Santos Futebol Clube e a o acervo da Revista Placar, o site FutDados listou todos os gols do Rei do Futebol. Pelé marcou nada menos do que 1282 gols ao longo de sua carreira. Messi e Cristiano Ronaldo precisam ainda de mais de 200 gols cada para alcançarem a marca milenar.

Somente com a camisa do Santos, Pelé balançou as redes adversárias 1091 vezes. Com a seleção brasileira, somando jogos oficiais e amistosos, são 95 tentos. Já no fim de carreira, quando atuou pelo Cosmos, o craque anotou outros 64 gols.

Os demais 32 gols que Pelé anotou foram por combinados como a seleção paulista, um time misto de Santos e Vasco, seleção do exército e seleção do sudeste.

Vale destacar que em três anos Pelé anotou mais de 100 gols. Em 1959, o Rei conseguiu seu maior número de gols em 365 dias: 126 bolas nas redes adversárias. Dois anos mais tarde, foram 111 gols marcados. Por fim, em 1965, o craque fez 105 gols.

Quantos gols Pelé marcou em Copas do Mundo?

Entre as Copas de 1958 e 1970, Pelé anotou 12 gols. Apenas quatro jogadores marcaram mais gols que o tricampeão: Miroslav Klose (16), Ronaldo (15), Gerd Müller (14) e Just Fontaine (13).

Pelé tem mais gols em Copas do Mundo do que em Copas Américas, torneio em que soma apenas oito gols. O craque nunca venceu a competição continental.

Quais times mais sofreram gols de Pelé?

O Corinthians era o rival preferido do Rei. Foram 50 gols contra o Alvinegro. Porém, Pelé também gostava de balançar contra muitos outros times. Confira a lista:

Corinthians - 50 gols Portuguesa-SP e Juventus da Mooca - 42 gols Botafogo-SP - 41 gols Palmeiras - 32 gols São Paulo - 31 gols Noroeste-SP - 29 gols XV de Novembro e Prudentina - 25 gols

Quantos hat-tricks Pelé marcou?

Foram incríveis 92 hat-tricks, ou seja, jogos em que Pelé marcou três gols. Em outras 30 oportunidades, o craque anotou quatro gols na mesma partida. Cinco gols no mesmo jogo? Pelé conseguiu o feito sete vezes.

Outro número que impressiona é que Pelé anotou oito gols em um mesmo jogo. No dia 21 de novembro de 1964, o Rei conseguiu este feito na goleada santista por 11 a 0 contra o Botafogo-SP.

Quantos gols e assistências Pelé tem com o Brasil?

Se considerarmos todos os jogos que Pelé atuou com a seleção, são 95 gols - maior artilheiro da história do Brasil. Em jogos oficiais, apenas, o Rei segue como líder isolado na artilharia: são 77 gols. Neymar é o segundo, com 68.

Em um levantamento inédito, a Goal registrou todas as assitências da seleção brasileira. E o líder é ninguém menos que o Rei. Pelé também é o jogador com mais passes para gols do Brasil. São 64 assistências do maior de todos os tempos com a amarelinha. Só em 1970, foram 11 passes para gols.

Quantos títulos Pelé conquistou?

Pelé tem uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol. São 37 títulos oficiais em sua galeria, mesmo número de Andrés Iniesta e atrás apenas de Daniel Alves, que totaliza 43 conquistas na carreira.

Confira os principais títulos de Pelé:

Copa do Mundo (Brasil): 1958, 1962, 1970;

Campeonato Brasileiro (Santos): 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968;

Copa Libertadores (Santos): 1962, 1963;

Mundial de Clubes (Santos): 1962, 1963;

Campeonato Paulista (Santos): 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973;

NASL (NY Cosmos): 1977

Quais as marcas pessoais de Pelé?

Pelé foi premiado pela Fifa como o Melhor Jogador do Século XX. O Comitê Olímpico Internacional também o elegeu como atleta do século, embora o Rei do Futebol nunca tenha jogado o torneio de futebol das Olimpíadas. A revista americana Time o colocou como uma das 100 maiores personalidades do último século.

Prêmio muito valorizado atualmente, a Bola de Ouro nunca teve o brasileiro como vencedor pois, na época que ele jogava, a France Football levava em consideração apenas os jogadores que atuavam na Europa. Em 2013, no entanto, a revista entregou a Bola de Ouro honorária ao Rei do Futebol. Pelé entrou para o Time dos Sonhos da Bola de Ouro, premiação que escloheu o melhor time de todos os tempos.

Na Copa do Mundo de 1958, a primeira que conquistou, foi eleito o melhor jovem jogador da competição e ficou com a Bola de Prata. No tricampeonato, em 1970, Pelé foi escolhido como o Bola de Ouro do torneio.

O brasileiro também é Cidadão do Mundo, prêmio que recebeu da ONU em 1977, e Embaixador da Boa Vontade, honraria da UNESCO, em 1993.

Pelé não tem nenhuma Bola de Prata, tradicional prêmio da Revista Placar, hoje entregue pela ESPN. Isso porque o Rei do Futebol não concorria ao prêmio, era uma vez que era considerado hors concours. Ou seja: era tão superior aos outros concorrentes que não poderia receber notas nem ser eleito como o melhor do ano em sua posição.