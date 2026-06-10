Pela terceira vez apenas... A Arábia Saudita leva o Senegal a um recorde negativo histórico

A seleção do Senegal voltou a não conseguir a vitória, empatando com a Arábia Saudita (0 a 0) em um amistoso disputado na madrugada desta quarta-feira (horário de Greenwich) no Toyota Field, em San Antonio, nos Estados Unidos, como parte dos preparativos das duas seleções para a Copa do Mundo de 2026.

Os Leões da Teranga haviam sofrido uma derrota (3 a 2) para os Estados Unidos no amistoso anterior.

Leia também

Alemanha alcança a maior sequência de vitórias em 46 anos

Harry Kane iguala um recorde de um século!

A seleção senegalesa não conseguiu vencer em suas duas partidas anteriores em um grande torneio (Copa Africana das Nações ou Copa do Mundo) pela terceira vez em sua história, após 1994 (dois empates) e 2000 (dois empates). Nessas duas ocasiões, o Senegal se preparava para disputar a Copa Africana das Nações, segundo a rede francesa “Stats foot”.

Além disso, este empate representa a primeira sequência de dois jogos sem vitória para o Senegal, sob o comando do técnico Babi Thiaw.

A seleção senegalesa disputará a fase de grupos da Copa do Mundo no Grupo I, ao lado de França, Noruega e Iraque.

Já a seleção saudita jogará noGrupo 8, com Espanha, Cabo Verde e Uruguai.