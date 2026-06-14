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Muhammad Sharaf Eldeen

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Pela terceira vez... a Turquia repete seu mau hábito na Copa do Mundo

Austrália x Turquia
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A seleção turca só conhece a derrota em suas partidas de estreia

A seleção australiana estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma importante vitória sobre a Turquia (2 a 0), na manhã deste domingo, horário de Greenwich, em uma partida que registrou vários recordes históricos para ambas as seleções.

A seleção turca continuou sua má fase, sofrendo sua terceira derrota em partidas de estreia na Copa do Mundo (participou do torneio três vezes).

A Turquia havia perdido para a Alemanha por 4 a 1, em 17 de junho de 1954, e depois para o Brasil por 2 a 1, em 3 de junho de 2002, antes de cair novamente diante da Austrália na primeira rodada da fase de grupos.

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Por outro lado, o jogo marcou a entrada do australiano Nestor Iranconda para os livros de história, depois de se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol por uma seleção asiática na Copa do Mundo, aos 20 anos e 4 meses, segundo a rede francesa “stats foot”.

Além disso, a seleção australiana encerrou um longo jejum de marcar dois gols em uma única partida da Copa do Mundo, desde a derrota para a Holanda em 18 de junho de 2014 por 3 a 2.

Os dois gols da Austrália na partida de hoje foram marcados por Nestor Iranconda, aos 27 minutos, e Connor Metcalf, aos 75 minutos.

Turquia e Austrália disputam o Grupo D da Copa do Mundo, que também conta com o Paraguai e os Estados Unidos, co-anfitriões do torneio.

Os Estados Unidos lideram a classificação atualmente com 3 pontos — após a vitória sobre o Paraguai por 4 a 1 — com vantagem no saldo de gols sobre a Austrália, enquanto a Turquia ocupa o terceiro lugar.

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