O Al-Hilal sofreu um grande baque ao ser derrotado pelo Neom por 2 a 0, na noite desta segunda-feira, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Saudita (Roshn Saudi League).

O Al-Hilal estacionou nos 15 pontos, na liderança da tabela de classificação, enquanto o Neom elevou sua pontuação para 12, empatado com Al-Qadsiah e Al-Nassr na segunda colocação.

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A partida representava uma nova oportunidade para o Al-Hilal se aproximar do recorde histórico do Al-Ahli no Campeonato Saudita, mas a derrota interrompeu a série da equipe azul em 47 jogos consecutivos sem perder.

O Al-Hilal havia entrado no confronto contra o Neom com um retrospecto sem derrotas nas últimas 47 partidas pelo Campeonato Saudita, com 35 vitórias e 12 empates, tendo já superado sua série anterior, que se estendeu por 46 jogos consecutivos sem derrota entre maio de 2023 e novembro de 2024, com 42 vitórias e 4 empates.

Com a derrota para o Neom, o Al-Hilal desperdiçou pela segunda vez a chance de seguir avançando rumo ao recorde histórico registrado em nome do Al-Ahli, detentor da mais longa série de partidas sem derrota na história do Campeonato Saudita.

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O Al-Ahli possui o recorde com 51 partidas consecutivas sem derrota, no período entre janeiro de 2014 e janeiro de 2016.

O Al-Hilal havia chegado a apenas 4 jogos de igualar esse recorde histórico, após alcançar 47 partidas consecutivas sem derrota, mas fracassou em dar continuidade à série depois de tropeçar diante do Neom.

Com isso, a atual série do Al-Hilal passou a ser a segunda mais longa sem derrota de uma equipe na história do Campeonato Saudita, atrás do recorde histórico do Al-Ahli, ao passo que se encerrou a chance do Za'eem de chegar ao topo pela segunda vez.