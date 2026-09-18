A Comissão de Recursos da Federação Internacional de Futebol rejeitou o pedido da federação espanhola de suspender o cumprimento do jogo de gancho imposto a Gavi, craque do Barcelona, por causa dos incidentes da final da Copa do Mundo.

O jornal Mundo Deportivo informou que Luis de la Fuente, técnico da Espanha, anunciará nesta sexta-feira a lista da seleção espanhola para as primeiras partidas da Liga das Nações.

Caso Gavi esteja na lista, o técnico não poderá contar com ele, depois de a Fifa ter rejeitado o pedido da federação espanhola de suspender o cumprimento do jogo de gancho pelo período de um ano.

Isso significa que, se o jogador for convocado dentro de uma lista mais ampla que o habitual, em razão da disputa de vários jogos em apenas duas semanas, ele não poderá, de forma alguma, participar no dia 26 de setembro corrente da primeira partida diante da Inglaterra, em Londres, um confronto de enorme importância no caminho das eliminatórias.

Depois disso, Luis de la Fuente terá de esperar até o segundo jogo, diante da Croácia, marcado para acontecer na Espanha no dia 29 de setembro.

A Comissão Disciplinar da Fifa já havia rejeitado anteriormente o recurso apresentado pela federação espanhola em razão do episódio do jogador do Barcelona com o argentino Leandro Paredes, que por sua vez foi punido com suspensão de 10 jogos após agredir Eric García.

Depois disso, a federação espanhola recorreu à Comissão de Recursos e, tendo em vista que a punição de suspensão por uma única partida não pode ser objeto de recurso, a federação solicitou a suspensão de seu cumprimento, colocando-a sob período de prova de um ano.

A federação espanhola baseou-se no precedente da punição sofrida pelo jogador norte-americano Folarin Balogun na Copa do Mundo de 2026, quando foi expulso diante da Bósnia e Herzegovina. A punição era de suspensão por uma partida, mas a Fifa decidiu, de forma chamativa, suspender seu cumprimento pelo período de um ano.

Assim, a Fifa rejeitou o recurso apresentado pela federação espanhola, mantendo a punição de suspensão por uma partida imposta a Gavi.

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