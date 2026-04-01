Pela segunda vez... A Federação Saudita de Futebol se pronuncia sobre a saída de Renard

A Federação Saudita de Futebol voltou a se pronunciar sobre as notícias que apontavam para a saída do francês Hervé Renard do cargo de técnico da seleção principal, antes do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

O jornal francês “L’Équipe” havia revelado o desejo de Renard de deixar o comando da seleção saudita, diante de uma proposta da seleção de Gana para assumir o cargo na Copa do Mundo de 2026, sucedendo o ex-técnico Otto Addo.

No entanto, o jornal saudita “Al-Riyadiah” publicou declarações de uma fonte oficial da Federação Saudita de Futebol, que negou categoricamente essas notícias, afirmando: “Não há nada a relatar a esse respeito”.

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Esta é a segunda vez que a Federação Saudita de Futebol nega as notícias sobre a saída de Renard, depois de ter repetido isso antes do amistoso contra a Sérvia, na terça-feira, no estádio TSC em Belgrado, que terminou com a derrota da “Selecção Verde” por 2 a 1.

O técnico francês tem sido alvo de críticas generalizadas nos últimos tempos, após a difícil classificação para a Copa do Mundo pela repescagem asiática, seguida pela eliminação da Copa dos Árabes nas semifinais, antes das derrotas em amistosos contra o Egito e a Sérvia, respectivamente.