Pela quarta vez... Um resultado desastroso para a Arábia Saudita na Copa do Mundo

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 após empatar sem gols contra a seleção de Cabo Verde, neste sábado, na terceira e última rodada do Grupo 8.

A seleção saudita entrou em campo com o objetivo exclusivo de vencer, já que precisava conquistar os três pontos para garantir a classificação para as oitavas de final, seja ocupando o segundo lugar no grupo, seja entre as oito melhores equipes que ficaram em terceiro lugar. No entanto, a seleção saudita se contentou com o empate sem gols, encerrando sua trajetória na última posição do grupo, com dois pontos.

Por outro lado, a seleção de Cabo Verde precisava vencer para garantir a classificação, ou empatar, desde que a Espanha vencesse o Uruguai. E foi exatamente o segundo cenário que se concretizou, depois que a seleção espanhola derrotou a uruguaia, garantindo à seleção de Cabo Verde a vaga nas oitavas de final como vice-campeã do grupo, com 3 pontos, conquistados em 3 empates, atrás da Espanha, líder do grupo.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que a seleção saudita encerrou sua sétima participação na fase final da Copa do Mundo sem conquistar nenhuma vitória, repetindo o que aconteceu nas edições de 1998, 2002 e 2006, além de ter registrado dois empates na fase de grupos pela primeira vez em sua história na Copa do Mundo.

A seleção saudita havia iniciado sua trajetória no torneio com um empate em 1 a 1 contra o Uruguai, antes de sofrer uma derrota contundente para a Espanha por 4 a 0, e encerrou sua participação com um empate sem gols contra Cabo Verde.

Está previsto que a seleção de Cabo Verde enfrente, nas oitavas de final, a seleção argentina, líder do Grupo 10, enquanto a Espanha, líder do Grupo 8 após vencer o Uruguai por 1 a 0, enfrentará o segundo colocado do Grupo 10, que será uma das seleções da Argélia ou da Áustria.