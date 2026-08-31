Pela quarta vez: Manchester City se prepara para emprestar seu jogador

O Manchester City pretende emprestar novamente o seu jogador argentino Claudio Echeverri, antes do fim da atual janela de transferências de verão.

Claudio Echeverri, de 20 anos, passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao Girona, e também já havia jogado pelo Bayer Leverkusen, também por empréstimo.

De acordo com o site Tribuna, o Manchester City não planeja manter o armador argentino no elenco da equipe principal durante a atual temporada, preferindo uma nova experiência de empréstimo para garantir que ele continue tendo minutos de jogo regulares na Europa.

Três clubes demonstraram interesse concreto em contratar o ex-astro do River Plate: Benfica, Real Betis e Sheffield United.

Até o momento, nenhuma decisão final foi tomada quanto ao próximo destino de Claudio Echeverri.

O Manchester City está atualmente avaliando todas as propostas em cima da mesa antes de dar o próximo passo na trajetória de desenvolvimento do meio-campista.

Echeverri chegou ao Manchester City como um dos talentos emergentes de maior destaque no futebol argentino, após brilhar pelo River Plate.

O objetivo principal do clube inglês continua sendo garantir a transferência de Claudio Echeverri para uma equipe que lhe permita obter minutos de jogo competitivos e regulares.

O Manchester City contratou Echeverri no inverno de 2024 e, em seguida, o deixou jogar pelo River Plate por empréstimo até o fim de 2024.

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