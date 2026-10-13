Os jogadores estrangeiros dominaram a escalação do Al Ittihad saudita para o duelo contra o Shabab Al Ahli dos Emirados Árabes Unidos pela Champions League asiática de elite.

O Al Ittihad recebe o Shabab Al Ahli nesta terça-feira, no estádio Al Inmaa, em Jidá, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

A escalação titular do Al Ittihad marcou o retorno da dupla formada pelo meio-campista colombiano Richard Ríos e pelo atacante nigeriano George Ilenikhena, após a ausência de ambos no último clássico contra o rival tradicional Al Hilal.

Por outro lado, o alemão Jens Wissing, técnico do Al Ittihad, decidiu contar com o meio-campista holandês Georginio Wijnaldum como titular pela primeira vez desde a sua chegada ao clube no último verão.

Wijnaldum foi o herói da primeira partida, que terminou empatada em 1 a 1 com o Al Shamal do Catar, ao marcar o gol de empate nos acréscimos depois de entrar como substituto, quando a equipe estava atrás por 1 a 0.

O treinador alemão escalou apenas dois jogadores sauditas entre os titulares: os laterais Ahmed Al Julaydan, pelo lado direito, e Fares Abedi, pelo esquerdo, contra nove estrangeiros.

O Al Ittihad busca a sua primeira vitória no torneio asiático, ocupando a 11ª posição no grupo do Oeste com apenas um ponto, dois atrás do Shabab Al Ahli, que está em sexto lugar.

A escalação do Al Ittihad foi a seguinte:

Goleiro: Predrag Rajković

Defesa: Ahmed Al Julaydan - Danilo Pereira - Jan Carlo Simić - Fares Abedi

Meio-campo: Dion Lopy - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum

Ataque: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri - George Ilenikhena