Pela primeira vez... Um momento histórico na abertura da Copa do Mundo

Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, a partida de abertura do torneio será disputada entre as mesmas duas seleções, depois que o sorteio da fase final da Copa do Mundo de 2026 determinou o confronto entre México e África do Sul na partida de abertura, relembrando a mesma cena com que se iniciou a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

Os olhos se voltam nesta noite de quinta-feira para o Estádio Azteca, para acompanhar o pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026, entre o México, anfitrião, e a África do Sul, no âmbito das disputas do Grupo A, que também inclui a Coreia do Sul e a República Tcheca.

As duas seleções se enfrentaram na primeira partida da edição de 2010, sediada pela África do Sul, que terminou empatada em 1 a 1, depois que os anfitriões abriram o placar com um gol de Sifewuyi Chabalala, antes de Rafael Márquez empatar para o México nos minutos finais da partida.

O confronto de hoje assume um caráter histórico excepcional, pois representa a primeira repetição de uma partida de abertura da Copa do Mundo desde que foi adotada a tradição de realizar uma partida de abertura oficial do torneio em seu formato moderno.

Durante mais de cinco décadas, especificamente desde a Copa do Mundo de 1974, o torneio não testemunhou nenhuma repetição da mesma partida de abertura entre duas seleções, antes que o sorteio reunisse novamente o México e a África do Sul na abertura da edição de 2026.

Antes da adoção definitiva do sistema de partida de abertura a partir da Copa do Mundo de 1974, muitas edições começavam com a realização de mais de uma partida ao mesmo tempo, o que tornava a definição de uma única partida de abertura imprecisa em alguns casos.

No entanto, várias edições anteriores tiveram o início do torneio marcado por uma única partida, como aconteceu nos anos de 1938, 1950, 1958, 1966 e 1970; apesar disso, nenhum confronto de abertura entre as mesmas seleções se repetiu em nenhuma dessas edições.

No jogo de hoje, o México passa do papel de visitante na abertura de 2010 para o de anfitrião em 2026.

Em termos de recordes, o México assumirá hoje a liderança entre as seleções com mais participações em partidas de abertura da Copa do Mundo, ao disputar hoje a oitava partida de abertura de sua história, superando todas as outras seleções.