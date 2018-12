Pela primeira vez na temporada, CR7 começará jogo no banco de reservas na Juventus

Processo de poupar o atleta faz parte de uma estratégia para que ele chegue bem na reta final

Um dos melhores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo é famoso por sua fama insaciável de querer atuar em todos jogos e competir cada partida como se fosse uma final de campeonato. Aos 33 anos, em sua primeira temporada pela Juventus, ele esteve presente em 22 das 23 partidas do time italiano na temporada.

No entanto, chegou a hora de ganhar um descanso. O português será poupado por Allegri no confronto contra o Atalanta, nesta terça-feira(26), e comecará o jogo no banco de reservas, o que deixará uma curiosidade grande para saber como a equipe se comportará em campo.

Se comparando a alguns dos principais jogadores do futebol mundial, os números de Cristiano Ronaldo impressionam. Messi, por exemplo, que é mais novo que o craque português, esteve presente em 20 dos 26 jogos do Barcelona na temporada. Valverde também faz um trabalho de poupar o atleta dando certo descanso.

Até Mbappé, que é apenas um garoto, tem feito um trabalho de dosagem no PSG. Dos 25 jogos do time parisiense na temporada, o atacante entrou em campo em 25 partidas.

Campeão de tudo com o Real Madrid, Zidane soube fazer CR7 entender a necessidade de dosar os jogos e foi assim que o português conseguiu comandar o time merengue na conquista de três Champions seguidas.