A seleção argentina não conseguiu criar nenhuma jogada de perigo na área da Espanha durante os 90 minutos da final da Copa do Mundo de 2026, na noite de domingo, no estádio “MetLife”, em Nova York, nos Estados Unidos da América.

O empate sem gols marcou o fim do tempo regulamentar da partida, levando as duas seleções a disputarem duas prorrogações para definir o campeão da Copa do Mundo.

A seleção da Espanha busca conquistar o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após 2010.

Por outro lado, a seleção da Argentina aspira conquistar o título pela segunda vez consecutiva e pela quarta vez em sua história.

Durante os 90 minutos, a seleção argentina não apresentou nenhum perigo ofensivo, em meio ao domínio dos jogadores da Espanha e às constantes ameaças de ataque à meta do goleiro Emiliano Martínez, que defendeu várias bolas perigosas.

A rede de estatísticas “Opta” informou que a Argentina é a primeira seleção da história a não conseguir chutar a bola sequer uma vez durante os 90 minutos de uma final da Copa do Mundo.

Essa estatística reflete o grau de domínio da seleção espanhola sobre a partida, em meio ao total desaparecimento dos jogadores argentinos no aspecto ofensivo.







