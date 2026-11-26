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Pela primeira vez desde a divulgação da sentença, o governo marroquino quebrou o silêncio e pôs fim a todas as interpretações e dúvidas que cercaram o caso da final da Copa Africana de Nações Marrocos 2025. Uma resposta oficial, serena e clara, com uma única mensagem: o Marrocos respeita a lei e as instituições esportivas internacionais, seja qual for a decisão.

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Samir Belfkih, ministro do Planejamento Urbano, da Habitação e da Política da Cidade e porta-voz oficial do governo marroquino, afirmou que o governo respeita a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), que confirmou o título da seleção senegalesa na Copa Africana de Nações Marrocos 2025.

A declaração representa a primeira posição oficial do governo marroquino sobre a decisão da Corte Arbitral do Esporte, após o recurso apresentado pela Federação Senegalesa de Futebol a respeito da disputa ligada à final da última edição do torneio continental.

Segundo a rádio marroquina "Radio Mars", o porta-voz do governo enfatizou o respeito à decisão emitida pelo órgão esportivo internacional competente, numa posição que reflete a forma como o governo marroquino lida com a sentença que encerrou a disputa jurídica relacionada ao resultado da final do torneio.

A resposta do governo veio para reafirmar que o Marrocos, que organizou o torneio com grande sucesso e recebeu amplos elogios pela organização, pelos estádios e pela torcida, trata o caso com responsabilidade e coloca o respeito à lei acima de qualquer outra consideração, longe de qualquer reação emocional ou escalada.

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Belfkih também destacou o grande trabalho realizado pela Real Federação Marroquina de Futebol (a federação nacional) e os esforços contínuos no âmbito das seleções nacionais, manifestando respeito pelo trabalho constante e pela independência da federação na gestão das seleções nacionais.

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Ele acrescentou que o fato de a seleção nacional ter ocupado posições de destaque e, depois, a mudança ocorrida na classificação após o anúncio da decisão final não diminuem o valor do trabalho realizado nem as grandes ambições que o Marrocos tem para o futebol no futuro.

O porta-voz do governo comentou ainda o recurso apresentado pela Real Federação Marroquina de Futebol (a federação nacional), afirmando que se trata de uma decisão digna de respeito, já que foi tomada no âmbito do seu direito legal de defender os interesses do futebol marroquino, antes de a Corte Arbitral do Esporte dar a palavra final.

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A Corte Arbitral do Esporte havia anunciado a anulação da decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol, que tinha considerado que a seleção senegalesa abandonou a final e concedido ao Marrocos a vitória por 3 a 0 em 17 de março.

Com a nova sentença, o Senegal recuperou o título que havia conquistado em campo no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, após um confronto marcado por acontecimentos excepcionais dentro e fora do gramado, que foi assunto entre os torcedores africanos durante várias semanas.

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A Corte Arbitral do Esporte concedeu oficialmente o título ao Senegal na última terça-feira, depois de aceitar o recurso apresentado pela federação senegalesa contra a decisão da Confederação Africana de Futebol, que havia declarado o Marrocos vencedor da final porque os jogadores do Senegal deixaram o gramado por vários minutos.

Com essa resposta oficial, o governo marroquino encerrou a polêmica e reafirmou que o Marrocos seguirá seu caminho com confiança, com uma organização ainda maior, seleções mais fortes e uma ambição incansável, em busca de um futuro à altura do futebol marroquino e da posição que o país alcançou nos cenários continental e mundial.