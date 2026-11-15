Pela primeira vez em 11 anos: oficial, Ronaldinho na escalação de seu novo clube

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Mais de uma década após se afastar dos gramados, Ronaldinho se prepara para voltar a aparecer em uma partida oficial, em um passo surpreendente que traz o craque brasileiro de volta ao clima das competições, apesar dos seus 46 anos, abrindo um novo capítulo em sua trajetória no futebol.

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A equipe italiana do Ravenna anunciou sua escalação titular para a partida contra o Forlì pela Terceira Divisão, marcada para a noite deste domingo, com o nome de Ronaldinho aparecendo entre os titulares em sua primeira aparição competitiva em mais de 11 anos.

O craque brasileiro de 46 anos havia se aposentado do futebol em 2015, após sua última experiência profissional com o Fluminense, antes de retornar aos gramados pela porta do Ravenna, na Terceira Divisão italiana.

A participação de Ronaldinho como titular no confronto contra o Forlì foi confirmada, e ele vestirá a camisa número 10, com a expectativa de que comece a partida pelo lado esquerdo da linha de ataque dentro do esquema tático 4-3-3, de acordo com o que confirmou o site Football Italia.

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Ronaldinho havia se juntado ao projeto do Ravenna durante o verão, em um negócio chamativo que uniu seu papel esportivo e seu papel de investidor na equipe, com a promessa de disputar pelo menos uma partida competitiva com a camisa do clube. O técnico do Ravenna, Andrea Mandorlini, disse antes do jogo que o jogador brasileiro participaria desde o início, destacando que a equipe costuma utilizar três atacantes e que Ronaldinho será um dos integrantes desse trio.

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Mandorlini acrescentou que a duração da participação do dono da Bola de Ouro de 2005 será definida em consulta com ele durante a partida, numa indicação de que o retorno vem após um longo período afastado das competições oficiais.

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A escalação titular do Ravenna é composta por: Venturi no gol, Donati, Zaro, Esposito e Pani na defesa, depois Lunardi, Vinícius e Doukhá no meio-campo, enquanto a linha de frente é liderada por Da Pozzo, Rabbi e Ronaldinho.

O confronto tem o caráter de dérbi local entre Ravenna e Forlì, e acontece pela décima quarta rodada da Terceira Divisão italiana, em meio a grande interesse pelo retorno de uma das principais estrelas do futebol mundial ao gramado. Com essa participação, Ronaldinho busca marcar o 300º gol de sua carreira, em um cenário excepcional que une a nostalgia por seu talento clássico à experiência incomum nessa idade avançada.

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