Pela primeira vez: Donis responde aos rumores sobre sua demissão da seleção saudita

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O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, respondeu pela primeira vez às notícias que apontam a possibilidade de sua demissão do comando do "Verde" no próximo período.

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O jornalista saudita Abdulrahman Al-Humaidi, apresentador do programa "Nadina" no canal "MBC 1", havia afirmado que Donis deixaria seu cargo de técnico da seleção saudita com 99% de probabilidade.

O que Donis disse sobre sua demissão da seleção saudita?

Donis respondeu a essas notícias em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiyah", onde afirmou: "Não me importo com os rumores que surgem de tempos em tempos sobre meu futuro profissional com a seleção saudita".

E acrescentou: "O que me importa no momento é desenvolver a seleção saudita e focar no trabalho. Tenho experiência para lidar com o que se diz sobre meu futuro profissional, e vou oferecer o melhor de mim para servir ao futebol saudita".

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As declarações de Donis vieram na esteira do comunicado emitido pela Federação Saudita de Futebol, segundo o canal saudita "Al-Ikhbariya", negando a possibilidade de demissão do treinador grego e reafirmando sua permanência no cargo.

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Esta foi a segunda vez que a Federação Saudita de Futebol negou notícias sobre a saída de Donis, depois de já ter feito o mesmo no último mês de outubro.

Por que a Federação Saudita pensa em demitir Donis?

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Alguns relatos haviam afirmado que a Federação Saudita pretende contratar o espanhol Roberto Martínez, ex-técnico da seleção de Portugal, para comandar a seleção saudita na Copa da Ásia de 2027, no lugar de Donis.

Essas notícias provocaram uma onda de indignação no meio futebolístico saudita, sobretudo diante do pouco tempo antes do início do torneio asiático, o que levou a Federação Saudita a emitir um comunicado de negação.

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No entanto, o adiamento da Copa da Ásia de 2027 de janeiro para dezembro do próximo ano reacendeu a polêmica sobre a possibilidade de demissão de Donis, diante da ampla margem de tempo antes do torneio.

O que Donis apresentou com a seleção saudita?

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Vale lembrar que Donis assumiu o comando da seleção saudita em abril passado, substituindo o técnico francês Hervé Renard, apenas dois meses antes do início da Copa do Mundo de 2026, da qual ela se despediu já na primeira fase.

Na Copa do Mundo, a seleção saudita empatou tanto com o Uruguai por 1 a 1 quanto com Cabo Verde sem gols, enquanto perdeu para a Espanha por 4 a 0, terminando na lanterna do Grupo 8 com apenas dois pontos.

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Ainda assim, o treinador grego conseguiu conduzir a seleção saudita à conquista de seu primeiro título em 23 anos, ao vencer com ele a Copa do Golfo Árabe em sua vigésima sétima edição, a "Golfo 27", em outubro passado.

E Donis conquistou o torneio da melhor forma possível, já que a seleção saudita venceu 4 partidas das 5 disputadas, passou pela quinta nos pênaltis e marcou 8 gols, sem que suas redes sofressem qualquer gol.

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De modo geral, a seleção saudita disputou 11 partidas sob o comando de Donis, em nível oficial e amistoso, nas quais conquistou 5 vitórias, contra 4 empates e duas derrotas, e marcou 13 gols, enquanto suas redes sofreram 7 gols.