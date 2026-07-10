Pela primeira vez desde a mordida de Zidane... Um momento histórico para a Espanha na Copa do Mundo

Charles de Keteler marcou o gol de empate da seleção da Bélgica contra a Espanha (1 a 1), aos 41 minutos, nesta sexta-feira à noite, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, alcançando duas conquistas históricas.
De Keteler se tornou o primeiro jogador a marcar contra a Espanha, sem pênalti, nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, desde que o lendário francês Zinédine Zidane fez o mesmo no confronto entre as duas seleções, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2006, quando a França venceu por 3 a 1.
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Além disso, o atacante dos Diabos Vermelhos elevou sua contagem para 3 gols nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, igualando o recorde de maior número de gols marcados por um jogador belga nessas fases do torneio, que estava no nome de seu companheiro Romelu Lukaku, segundo a rede francesa “stats foot”.
Fabian Ruiz havia colocado a Espanha na frente aos 30 minutos, aproveitando um rebote do experiente goleiro Thibaut Courtois.