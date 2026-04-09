Pela primeira vez... a FIFA dá uma pista sobre sua posição em relação à crise na final da Copa Africana das Nações

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) tomou hoje, quinta-feira, uma decisão que deu a entender sua posição sobre a crise da recente final da Copa Africana das Nações, que opôs Marrocos ao Senegal e terminou com a vitória dos Leões da Teranga (1 a 0), antes de a CAF conceder recentemente o título aos Leões do Atlas, após considerar os visitantes derrotados por desistência.

O árbitro da partida dramática, o congolês Jean-Jacques Ndala, esteve no centro das atenções nas últimas semanas, depois que setores do futebol africano o responsabilizaram por erros graves ocorridos na final, especialmente por não ter apitado o fim da partida, apesar da retirada do Senegal para os vestiários, além de não ter mostrado cartões amarelos aos jogadores após o retorno deles ao campo.

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Em uma medida claramente punitiva, a FIFA excluiu Nadal da lista de árbitros participantes da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, demonstrando assim sua visão negativa sobre a forma como o árbitro congolês conduziu a final da CAN, que contou com a presença do presidente da Federação Internacional, Gianni Infantino.

Vale lembrar que o Senegal apresentou uma reclamação contra a decisão da Comissão de Apelação da CAF ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que deverá decidir sobre o caso de forma definitiva.