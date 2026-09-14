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FBL-QAT-QSL-SADD-SHAMALAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Pela porta do Al-Ittihad: Bounedjah escreve uma nova história na Liga dos Campeões da Ásia

B. Bounedjah
Al-Shamal x Al-Ittihad
Al-Shamal
Al-Ittihad
Liga dos Campeões da Ásia
Argélia
Catar
Arábia Saudita

O atacante argelino brilhou diante do Metz

O argelino Baghdad Bounedjah, atacante do Al-Shamal do Catar, escreveu uma nova história na Liga dos Campeões da AFC de Elite, diante do clube saudita Al-Ittihad.

O Al-Ittihad visitou o Al-Shamal nesta segunda-feira, no estádio Al Bayt, em Al Khor, pela primeira rodada da fase de liga do torneio asiático.

Bounedjah abriu o placar para o Al-Shamal aos 63 minutos de jogo, após receber um passe rasteiro dentro da área do Al-Ittihad e finalizar com o pé esquerdo, antes que a bola desviasse na defesa e morresse no fundo das redes do goleiro sérvio Predrag Rajković.

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O gol foi histórico para o atacante argelino, e também para o Al-Shamal, já que se trata do primeiro gol do clube catariano na história da Liga dos Campeões da AFC de Elite, em sua primeira partida na história da competição.

Bounedjah também voltou a marcar no torneio asiático após uma ausência de cerca de 3 anos, já que seu último gol na competição havia sido no dia 4 de dezembro de 2023, durante o empate de sua antiga equipe, o Al-Sadd, em 2 a 2 com o Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, na oitava rodada da fase de liga.

De maneira geral, este gol foi o de número 30 marcado por Baghdad Bounedjah na Liga dos Campeões da AFC, depois de já ter marcado 29 gols com seu antigo clube, o Al-Sadd, desde a edição de 2018.

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