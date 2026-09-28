Pela França: Zidane recusou uma proposta histórica para comandar outra seleção europeia

Uma reportagem publicada nesta segunda-feira revelou que uma seleção europeia tentou contratar Zinedine Zidane antes de ele assumir o comando da França.

Em julho passado, a Federação Francesa de Futebol confirmou a nomeação do ex-treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, como técnico da seleção francesa.

Didier Deschamps, o treinador que mais tempo permaneceu no cargo à frente da seleção francesa, encerrou um período de 14 anos no comando da equipe após a derrota nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 diante da Espanha.

Zidane, campeão do mundo com a França em 1998, não havia assumido nenhum cargo de treinador desde sua saída do Real Madrid pela segunda vez, em 2021, antes de realizar seu sonho de comandar a seleção francesa.

O site "Foot Mercato" afirmou nesta segunda-feira que Zinedine Zidane poderia ter se tornado o primeiro treinador francês da seleção da Bélgica.

Após a saída de Domenico Tedesco, em janeiro de 2025, Vincent Mannaert, então diretor esportivo da Federação Belga de Futebol, colocou o campeão do mundo de 1998 no topo de suas prioridades para assumir o comando da Bélgica.

Mas, apesar de ter recebido uma proposta, Zidane deixou claro rapidamente que apenas um cargo lhe interessava: comandar a seleção francesa, posto que acabou conseguindo alguns meses depois.

Diante disso, a escolha recaiu sobre Rudi García para comandar a seleção da Bélgica na Copa do Mundo de 2026.

Mas o interesse de Mannaert por Zidane remonta a dez anos atrás, quando teve a oportunidade de observá-lo durante um período de treinamento no Club Brugge, em fevereiro de 2015.

Naquela época, o francês, então treinador da equipe reserva do Real Madrid, havia supervisionado um treino da equipe sub-19 do Club Brugge comandada por Rik De Mil, e impressionou a todos com seu toque humano.

Mannaert lembra que ficou especialmente impressionado com a humildade de Zidane, com sua atenção à comissão técnica e com sua capacidade de tranquilizar rapidamente os jovens jogadores.

E disse: "Ficou claro que ele nutria um grande respeito pelo trabalho de Michel Preud'homme e que estava empenhado em aprender".

Essa experiência convenceu o executivo belga de que Zidane possuía todos os requisitos para se tornar um grande treinador da seleção nacional no futuro.