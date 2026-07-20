Pela família... A esposa de Mohamed Salah o incentiva a jogar neste campeonato

As negociações para a transferência do astro egípcio Mohamed Salah para o clube turco Beşiktaş tiveram um novo desdobramento, depois que reportagens da imprensa turca revelaram um fator influente que pode ser decisivo para o futuro do capitão da seleção egípcia, em meio a um avanço notável nas negociações e grande expectativa quanto à definição de seu destino nos próximos dias.

O jornal turco “Fanatik” revelou novos detalhes sobre as negociações do Beşiktaş com Mohamed Salah, astro da seleção egípcia e ex-jogador do Liverpool, indicando que Maggie, esposa do jogador, desempenha um papel fundamental na definição de seu próximo destino.

O jornal explicou que Maggie prefere se mudar para um país de maioria muçulmana, o que tornou a Turquia a opção preferida da família, confirmando que a opinião da família de Salah teve uma influência clara na decisão do jogador de se transferir para a liga turca.

O jornal acrescentou que o clube Beşiktaş obteve avanços notáveis nas negociações com os agentes de Mohamed Salah, tendo em vista o desejo da diretoria do clube de concluir a negociação durante a atual janela de transferências de verão.

Ela indicou que o Beşiktaş chegou a um acordo preliminar que prevê que Mohamed Salah receba um salário anual de 10 milhões de euros, além de bônus que podem chegar a 2 milhões de euros, de acordo com as metas e conquistas que ele alcançar com a equipe.

Em um momento que refletiu o entusiasmo da torcida, os torcedores do Beşiktaş gritaram o nome de Mohamed Salah durante a cerimônia de apresentação do novo reforço, Leandro Trossard, realizada na presença de cerca de 20 mil torcedores nas arquibancadas.

A torcida repetia os gritos: “Ó Deus, em nome de Deus, Mohamed Salah”, em uma mensagem clara que reflete seu grande desejo de ver o astro egípcio vestindo a camisa do time na próxima temporada.

Por sua vez, Rami Abbas, agente de Mohamed Salah, escreveu em sua conta oficial na plataforma “X”: “Ainda não sabemos onde Mohamed Salah jogará na próxima temporada, mas talvez saibamos isso muito em breve.”

Os astros egípcios Ahmed Hassan e Mohamed Elneny já vestiram a camisa do Beşiktaş, o que confere ao clube uma tradição de vínculo com jogadores egípcios.

Mohamed Salah encerrou sua trajetória no Liverpool no final da última temporada, após nove anos repletos de conquistas com os “Reds”, antes de também se despedir da Copa do Mundo de 2026 com a seleção egípcia, após a eliminação nas oitavas de final contra a Argentina.