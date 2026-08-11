AZ e Peer Koopmeiners vão oficialmente seguir juntos por mais tempo. O clube confirmou nesta terça-feira que o meio-campista renovou por mais um ano e agora tem contrato até meados de 2029.

Koopmeiners estreou pelo time principal do AZ em 2021, mas teve uma evolução menos rápida do que a de seu irmão e atual jogador da Juventus, Teun, e foi emprestado duas vezes, ao Excelsior e ao Almere City.

Após seu retorno, o meio-campista de 26 anos se tornou um jogador importante no AZ, onde na temporada passada, em parte por causa dos problemas de lesão de Jordy Clasie, começou quase toda semana entre os titulares.

Também nesta temporada, Koopmeiners começou de forma muito positiva. Como capitão, ele recentemente pôde erguer a Supercopa da Holanda após a vitória contundente sobre o PSV (0 a 4). Koopmeiners foi importante com, entre outras coisas, sua assistência no 0 a 2.

No início deste verão europeu, Koopmeiners esteve no interesse concreto de, entre outros, o Club Brugge, mas a transferência não aconteceu. "No fim das contas, pelo sentimento de como o AZ quer muito te manter e por toda a valorização que sinto aqui no clube", contou ele aos canais do clube. "E a história que eu tenho aqui no clube, naturalmente, também pesa.”

Há dezessete anos, ele entrou para as categorias de base de Alkmaar. "O AZ significa muito para mim de qualquer forma. Estou no AZ há mais tempo do que passei sem o AZ na minha vida. Eu cresci aqui, fui criado aqui quase. Posso compartilhar minha experiência com os garotos mais jovens. E eles também podem esperar isso de mim", disse Koopmeiners.

"Quando penso em Koopmeiners, penso em AZ", disse o diretor técnico Niels van Duinen. "Alguém que carrega o clube no coração e, ao mesmo tempo, é um belo cartão de visitas para nós. Peer é um verdadeiro jogador de equipe. Ele nunca vai se omitir e, nos últimos anos, cresceu até se tornar um jogador muito importante dentro deste time."