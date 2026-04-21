Pedro supera ruído com Filipe Luís, cresce com Leonardo Jardim e anima o Flamengo

O Flamengo vive um momento positivo na temporada e tem em Pedro um de seus principais nomes. Depois de meses marcados por questionamentos e pelo desgaste público com o então treinador Filipe Luís, o centroavante reencontrou protagonismo e atravessa excelente fase com a chegada de Léo Jardim.

Sobre sua relação com Filipe Luís, Pedro garantiu, em entrevista ao GE, que a situação foi resolvida internamente e revelou ter procurado o ex-comandante para encerrar qualquer mal-estar.

“Esse assunto já passou, eu já dou como encerrado. Eu pude conversar com ele, o chamei para conversar e tirar qualquer tipo de problema, cada um assumir as suas responsabilidades, seus erros, e tudo isso ficou muito bem resolvido. Mas claro que naquele período foi um tempo difícil, onde eu tive que dar a volta por cima, me reerguer dentro do Flamengo. Mas eu já passei por tanta coisa que aquilo foi só mais uma que pude superar, vencer. Graças a Deus está tudo resolvido, desejo sempre o melhor para o Filipe, que tenha sucesso na carreira de treinador, assim como teve como jogador”, disse Pedro.

Com a chegada de Léo Jardim, o cenário rapidamente mudou para Pedro no Flamengo. O técnico português devolveu confiança ao camisa 9, valorizou suas características de área e passou a utilizá-lo como peça central do sistema ofensivo. O resultado apareceu em campo, com gols e boas atuações do centroavante, que fez questão de exaltar a relação construída com o novo treinador.

“Tem sido um início sensacional do Jardim. Desde quando ele chegou me deu muita liberdade para conversar. Dentro de campo também tem me dado muita liberdade para fazer aquilo que eu sei fazer bem, sair da área, conseguir participar bem do jogo no pivô... Então, é um cara que me deu muita confiança e também tem me dado muita sequência de jogo. Para qualquer jogador é fundamental isso, se sentir confiante”, afirmou.

A boa fase de Pedro reacende também a esperança de retorno à seleção brasileira. O camisa 9 não esconde o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo e afirmou que mantém o objetivo vivo, mas com foco total no Flamengo.

“O sonho continua aceso. Claro que eu sempre trabalho com objetivo, também é objetivo estar na seleção. Eu estou no Flamengo, o maior clube do Brasil, e tudo que eu faço aqui reflete para estar perto da seleção. E eu tenho a consciência que tenho que estar bem aqui para ir. Então meu foco principal é aqui, buscar títulos, e o Flamengo pode me proporcionar isso”, disse.

Em alta novamente, Pedro transforma um período conturbado em combustível para crescer. Com respaldo de Jardim e confiança restabelecida, o atacante volta a empolgar o Flamengo e a torcida para os desafios de 2026.