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O defensor do Tottenham Hotspur Pedro Porro falou sobre os persistentes rumores de transferência que o ligam a um retorno ao seu país natal. O jogador da seleção espanhola, que se tornou peça fundamental da equipe de Roberto De Zerbi no norte de Londres, comentou as especulações recentes envolvendo os maiores clubes de La Liga.

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Esclarecimento sobre o interesse dos gigantes espanhóis

Porro comentou as intensas especulações sobre seu futuro, especialmente o interesse de Barcelona e Real Madrid. Apesar da série de notícias durante a janela de transferências mais recente, o campeão mundial de 27 anos esclareceu que, embora tenha havido consultas, nenhum dos dois gigantes de La Liga apresentou uma proposta formal.

Ao falar sobre a janela de verão, Porro admitiu que seu nome foi discutido em altas esferas, mas afirmou que continuou concentrado em suas responsabilidades com a seleção. “Não. Houve interesse no sentido de perguntarem qual era a minha situação, mas não houve interesse concreto. Houve rumores, mas eu estava focado em jogar bem pela minha seleção”, explicou o defensor, segundo a ESPN. “Se existe interesse de verdade, ligam diretamente para você, e isso não aconteceu. Alguns clubes fizeram consultas para saber qual era a minha situação, mas não houve interesse concreto. Eu não queria dar muita atenção a isso.”

Compromisso com o projeto do Tottenham

Apesar da possibilidade atraente de voltar à Espanha, Porro segue comprometido com o projeto comandado por De Zerbi no Tottenham. Depois de assinar uma renovação contratual que o vincula ao clube do norte de Londres até junho de 2031, o ex-jogador do Sporting CP sente uma forte lealdade à equipe que contribuiu para que ele se tornasse um dos principais laterais da Premier League.

“Neste momento, seria muito injusto falar de qualquer coisa que não fosse o meu clube, porque tenho contrato. O [Tottenham] demonstrou muito respeito por mim, e isso é recíproco”, afirmou Porro. Ele também disse que resolveu cedo seu futuro no Tottenham: “Mas acertei minha renovação de contrato antes da Copa do Mundo para poder ficar tranquilo durante o torneio, porque isso tem um grande impacto no seu desempenho.”

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O sonho de voltar a jogar em La Liga

Embora seu futuro imediato esteja definido no Tottenham Hotspur Stadium, Porro não esconde o desejo de voltar ao seu país mais adiante na carreira. La Liga continua atraente para o defensor, que acredita que sua experiência na Inglaterra o preparou para qualquer desafio futuro, independentemente de qual clube espanhol possa procurá-lo.

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“É claro que estou com muita vontade de voltar à Espanha um dia. É o meu país e gosto da liga”, admitiu Porro. Questionado sobre se seu estilo de jogo se encaixaria melhor no Santiago Bernabéu ou no Camp Nou, ele mostrou confiança em sua versatilidade: “Eu me vejo como um jogador capaz de se adaptar a qualquer coisa. Adaptei-me à Premier League, o que não é nada fácil.”

Valor de mercado e felicidade no norte de Londres

Porro reconhece que a postura firme do Tottenham em relação ao seu valor de mercado provavelmente ajudou a afastar possíveis interessados neste verão. O clube o considera uma peça fundamental de seu esquema tático, algo refletido na elevada carga de jogos que teve na última temporada.

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No fim das contas, o espanhol se sente bem e valorizado na Premier League. Ao refletir sobre a decisão de assinar um contrato de longa duração, concluiu: “Sinto que gostam muito de mim, e isso é muito importante para mim. O [Tottenham] me ofereceu um bom contrato, embora, se eu tivesse esperado até depois da Copa do Mundo, teria conseguido um pouco mais.”