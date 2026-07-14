Pedro Porro está em êxtase após chegar à final da Copa do Mundo com a Espanha: “Meu maior sonho”

A Espanha se classificou na noite de terça-feira para a final da Copa do Mundo após uma exibição de poder contra a França. Pedro Porro marcou o gol que selou o placar final (0 a 2) no segundo tempo e, como era de se esperar, ficou muito feliz.

A Espanha dominou grande parte da partida e, em parte graças a Porro, neutralizou o poderoso ataque francês. O zagueiro do Tottenham Hotspur marcou o 0 a 2 de maneira espetacular, ao finalizar com precisão após uma jogada de um-dois com Dani Olmo.

“É um sonho que se torna realidade”, diz o lateral-direito. “Este é o meu maior sonho. Estou muito feliz, também pela atitude que demonstramos hoje.”

“Do início ao fim, fizemos uma partida incrível. Hoje fizemos de tudo para nos classificarmos.”

“Sabíamos que seria muito difícil e que teríamos que cumprir muito bem nossas táticas. Tenho que parabenizar a todos por essa partida”, disse Porro, radiante.

Porro foi eleito o Melhor Jogador da Partida por seu desempenho contra a França. Um grande incentivo para o zagueiro, que neutralizou completamente Bradley Barcola e, mais tarde, Desiré Doué.

Porro e a Espanha enfrentam, no domingo, na final da Copa do Mundo, a Argentina ou a Inglaterra. Para a Espanha, esta será a segunda final da Copa do Mundo, depois da edição de 2010.