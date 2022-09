Pedro Henrique sofre lesão, mas não preocupa Athletico para final da Libertadores

Felipão acredita poder contar com zagueiro contra o Flamengo após jogador deixar o campo chorando no último domingo (18)

Titular da zaga atleticana, o zagueiro Pedro Henrique deixou o campo aos 12 minutos do segundo tempo contra o Cuiabá, após disputa em lance de jogo. Ele saiu de maca e chorando. Mas o treinador Luiz Felipe Scolari descarta uma contusão mais longa, apesar de precisar de nova avaliação do departamento médico.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

"Provavelmente uma recuperação abreviada de sete, oito a dez dias. O menino que fez o lance não teve intenção alguma. Foi mais o corte, do que a torção. Acho eu, pela experiência, que não teremos problemas para a final, mas para os próximos dias sim", disse o técnico.

Pedro Henrique vai desfalcar o Athletico para o confronto contra o Santos, dia 27, na Vila Belmiro. Revelado pelo Corinthians, o zagueiro chegou por empréstimo ao Furacão em 2019. Retorna ao Corinthians e depois é negociado com o Athletico em 2020, onde tem contrato com o time paranaense até o final de 2024.

Sobre o empate em casa em 2 a 2 neste domingo (19), com um jogador a mais em campo, Felipão fez críticas ao elenco de jogadores e cobrou mais 'pés no chão' para os próximos compromissos.

‘’Eu só acho que estamos dimensionando diferente da realidade. Nós somos um time bom, mas não é tudo essa maravilha que a gente pensa’’, afirmou Scolari.

Finalista da Libertadores em 2022, onde decide o título com o Flamengo, em Guayaquil, no Equador, o treinador tenta pôr os pés no chão e evitar que a torcida entre em um clima de final antes da hora. Ele admite um certo deslumbramento geral com a chegada à final.

“O deslumbramento é de todos nós. É da cidade de Curitiba. Nós chegamos em uma final de Libertadores, mas nós sabemos o que temos na mão, os jogadores precisam saber o quanto é difícil, o quanto tem que lutar. Se não for, se fizer o simples, o normal e o equilibrado igual aos outros, não vamos ser superiores em jogo nenhum”, finalizou.