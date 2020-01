Pedro embarca para o Brasil e causa "Fla x Flu das redes sociais"

Jogador será emprestado pela Fiorentina ao Rubro-Negro por um ano, com preço de compra fixado

Próximo de se tornar o novo atacante do Flamengo, Pedro postou nesta quinta-feira (16) em sua conta oficial no Twitter que está a caminho do e causou, literalmente, um "Fla x das redes sociais".

"Tô voando alto", escreveu o jogador.

To voando alto! ✈️🇧🇷 — P9 (@Pedro9oficial) January 16, 2020

Foi o suficiente para que Rubro-Negros e Tricolores passassem a trocar farpas na postagem. De um lado, os torcedores do time da Gávea comemoraram a chegada de mais um reforço.

Já do outro, os fãs do clube das Laranjeiras, irados, cutucaram o jogador pelo seu momento no futebol.

Pedro será emprestado pela ao pelo período de um ano, com preço de compra fixado.

Veja alguns comentários:

"Sorriso OK, O Mês tem 30 dias OK, Maior torcida OK, o Contrato ta OK.

Brota no Mengão pra desespero do seu EX" — Jantada Flatt (@jantadaflatt) January 16, 2020

Vem que é sucesso QUEIXO RUBRO pic.twitter.com/FUDpHl6Fhc — BatmanCRF (@batmanFLA87) January 16, 2020

Na base de jogaram fora o fluminense acolheu te deu uma chance e você vai trair o fluminense desse jeito...jogadorzinho que depois da lesão nunca mais jogou futebol vai ser eterno reserva do gabigol. Boa sorte — Pedro Jardim (@J_PEDRO_H) January 16, 2020

Não estamos bolados não, e sim acostumados com jogadores assim, vc é só mais um. Da uma segurada, emocionado. Boa sorte igual ao conca joelho de vidro rsrs — Raiz 🇭🇺 (@FluminenseRaiz) January 16, 2020

De convocado para seleção PRINCIPAL (quando estava no Fluminense). Para ser reserva do "mengaum". Tá voando alto mesmo! Hahahaha — Flunaticos (@flunatiicos) January 16, 2020