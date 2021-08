Pedro e Gabigol foram titulares do Flamengo quantas vezes juntos?

Sob o comando de Renato Gaúcho a dupla ainda não iniciou nenhuma partida pelo clube carioca

A falta de oportunidades de Pedro no time titular do Flamengo poucas vezes foi tão falada quanto após o empate por 1 a 1 contra o Ceará, pela 17ª rodada do Brasileirão 2021. Na ocasião, o atacante entrou em campo apenas nos últimos dez minutos de partida. As imagens flagradas pela TV Globo, durante o duelo, mostraram um Pedro com semblante de certo descontentamento – o que gerou diferentes repercussões.

Após o empate, o técnico Renato Gaúcho falou sobre o assunto. Garantiu não ter nenhum problema com Pedro, mas indicou nas entrelinhas que a realidade do atacante – revelado pelo Fluminense e que chegou até a chamar atenção do Real Madrid antes de sofrer uma lesão – hoje é o banco de reservas. Ao menos enquanto o time puder contar com a titularidade de Gabigol.

“Eu tenho conversado quase que diariamente com o Pedro, outro dia tive uma conversa muito boa com ele, falei que é um jogador que tem muitas qualidades e é novo, futuramente vai estar na seleção brasileira, sem dúvida alguma. Mas hoje ele joga também numa posição que tem o Gabigol e eu sempre falo para o meu grupo: é até difícil escalar o Flamengo pela qualidade dos jogadores. Infelizmente só podem jogar 11”, disse o treinador rubro-negro.

Pedro foi contratado para a temporada 2020, chegando por empréstimo enquanto a própria permanência de Gabigol (então emprestado pela Inter de Milão) não era uma certeza. No final das contas, o Flamengo conta, desde então, com os dois. E a capacidade de ambos em fazer as redes balançar chama a atenção. Se você acompanha regularmente o noticiário esportivo e as opiniões de comentaristas, com certeza já escutou que “Pedro seria titular em todos os outros times do futebol brasileiro”.

Acontece que ele optou justamente pelo Flamengo de tantas estrelas no ataque. Dentre os seus 84 jogos oficiais com a camisa rubro-negra, Pedro foi titular em metade (42). No total, o número de gols marcados impressiona tanto quanto a habilidade do jovem atacante, que antes de chegar ao Flamengo estava praticamente esquecido na Fiorentina, da Itália. Foram 33 bolas nas redes além de oito assistências.

Por isso, uma das perguntas que volta e mais surgem é a seguinte: Pedro e Gabigol podem jogar juntos? Segundo pesquisa feita junto à Opta Sports, listamos todas as partidas em que a dupla atuou lado a lado a partir do apito inicial. Quantos gols somaram? Serviram um ao outro? Qual técnico os escalou mais vezes juntos? Qual o aproveitamento do Flamengo com ambos em campo como titulares?

Flamengo com Pedro e Gabigol de titulares

(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

No total, Gabigol e Pedro iniciaram apenas oito partidas na escalação inicial do Flamengo. O aproveitamento, contudo, é espetacular: seis vitórias e dois empates.

Partida Competição Gols de Pedro Assistências de Pedro Gols de Gabigol Assistências de Gabigol Boavista 1x2 Flamengo Campeonato Carioca 2020 0 1 1 0 Flamengo 3x0 Independiente Del Valle Recopa Sul-Americana 0 0 1 0 Fluminense 1x2 Flamengo Campeonato Carioca 2020 1 0 0 1 Flamengo 4x0 Independiente Del Valle Libertadores 2020 1 0 0 1 Flamengo 2x1 Volta Redonda Campeonato Carioca 2021 0 0 0 0 Flamengo 4x1 Volta Redonda Campeonato Carioca 2021 0 1 2 1 Flamengo 2x2 LDU Libertadores 2021 1 0 0 0 Flamengo 0x0 Vélez Sarsfield Libertadores 2021 0 0 0 0

Gabigol e Pedro: assistências e gols na parceria

(Foto: Alexandre Vidal & Paula Reis / Flamengo)

No total destes oito jogos até aqui, Gabigol marcou quatro gols e deu três assistências. Pedro, por outro lado, contribuiu com três bolas nas redes e dois passes para gols.

Gabigol contribuiu com um passe para gol de Pedro e Pedro deu dois passes para o camisa 9 balançar as redes. Eles jamais atuaram juntos, como titulares, no Brasileirão.

O treinador que mais vezes escalou a dupla lado a lado foi Rogério Ceni: o ex-técnico rubro-negro entrou com os atacantes em quatro partidas (duas partidas pelo Carioca e em dois empates pela Libertadores, que aliás foram as últimas vezes em que Gabigol e Pedro foram titulares juntos). Jorge Jesus escalou a dupla três vezes desde o início e Domenec Torrent apenas uma.

... Falta, agora, Renato Gaúcho.