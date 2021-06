Pedro desfalca o Flamengo contra o América-MG por covid?

Atacante, que servia a seleção sub-23, testou positivo para o vírus, e aguarda contraprova

Após a participação nos amistosos da seleção sub-23, Pedro está de volta ao Flamengo, mas testou positivo para Covid-19, e deve desfalcar o rubro-negro no duelo contra o América-MG, neste domingo (13).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com os sintomas do vírus, o atacante foi submetido a um exame de contraprova, que terá o seu resultado divulgado ainda neste sábado (12), no fim da tarde.

Pedro foi um dos poucos jogadores do elenco a não contrair o vírus em 2020, em uma onda que contaminou boa parte dos jogadores flamenguistas. Na última sexta (11), o atacante treinou normalmente.

Caso a infecção seja confirmada na contraprova, o atacante se junta a Rogério Ceni em uma quarentena, e deve dar lugar ao jovem Rodrigo Muniz, que vem se destacando na atual temporada.

Até aqui foram 14 jogos pelo Flamengo na temporada, com 9 gols marcados, além de outras três partidas e três gols pela seleção brasileira.