Convocado para a disputa da Copa do Mundo, o atacante aproveitou o momento para pedir sua namorada em casamento

O atacante Pedro, do Flamengo, aclamado por muitos torcedores, foi convocado pelo técnico Tite para a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. No entanto, além de ter sido incluído na lista, o atacante aproveitou o momento da comemoração para pedir sua namorada, Fernanda Nogueira, em casamento.

Durante a transmissão do anúncio da convocação do jogador, pela FlaTV, canal oficial do Flamengo na internet, o atacante utilizou o momento para pedir a psicóloga infantil em casamento, com ela aceitando o pedido.

Na transmissão, o atacante disse: "Eu acho que para ficar marcado na história esse dia, é um dia especial, e deixei mais especial ainda. Por ser minha primeira convocação pra Copa, um sonho que eu realizei, desde criança, e ela vem me ajudando bastante, a me tornar um homem de Deus e um grande profissional dentro de campo. Nos momentos difíceis ela me ajudou também", disse à FlaTV.

O atacante do Flamengo namora a psicóloga infantil desde setembro do ano passado. Eles oficializaram a relação após uma viagem para Fernando de Noronha, em dezembro do mesmo ano.

Recentemente, em uma postagem, o atacante se declarou para Fernanda justamente no dia do aniversário da psicóloga: "Hoje é o dia dessa pessoa mais do que especial. Feliz aniversário meu amor. Sou muito grato a Deus por ter você do meu lado e creio que Ele tem um plano maravilhoso para nós. Obrigado por me tornar uma pessoa muito mais feliz e por me fazer crescer em todas as áreas da minha vida", disse.

Ainda durante o anúncio da convocação, Pedro lembrou das dificuldades que enfrentou para conseguir uma vaga na seleção de Tite: "Eu realizo um sonho de criança. A concorrência é muito grande, são muitos jogadores de qualidade. Ainda estou meio assim... não caiu a ficha. Olhar para trás e ver o que passei. Uma lesão que adiou minha ida para seleção."

"Momentos difíceis no Flamengo, já que o ano não começou do jeito que eu queria. Graças a Deus eu hoje consegui. Agora é focar na Copa, porque queremos trazer o hexa."