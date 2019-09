Pedro chega à Fiorentina e já se coloca à disposição para enfrentar a Juventus

O atacante, contratado junto ao Fluminense, disse que será um “prazer” enfrentar Cristiano Ronaldo

Contratado junto ao por € 11 milhões, Pedro foi apresentado oficialmente, nesta quarta-feira (11), como atacante da e já se colocou à disposição do técnico Vincenzo Montella para o tradicional duelo contra a poderosa , sábado (14), pela terceira rodada da italiana – campeonato transmitido pelo DAZN.

“Venho de uma pequena lesão, mas já me sinto bem e pronto. Será um prazer enfrentar Cristiano Ronaldo”, afirmou o jogador de 22 anos, que também fez o dever de casa ao falar corretamente sobre o bom histórico de atacantes que já passaram pela Viola, citou o argentino Gabriel Batistuta, mas garantiu que chega para escrever sua própria história.

“Quero fazer grandes coisas aqui com esta camisa (...) Eu conhecia a Serie A, sei que já passaram e que ainda atuam grandes craques no Campeonato Italiano e é prazeroso jogar num campeonato muito grande e vestir a camisa do Fiorentina. Desde o meu primeiro dia fui muito bem recebido”.

Clube tradicionalíssimo da , a Fiorentina quase foi rebaixada na temporada passada, mas os torcedores da equipe de Florença começam a atual temporada com a esperança de dias melhores, já que o ítalo-americano Rocco Comisso comprou o clube e vem fazendo investimentos importantes para as aspirações iniciais da Viola: a manutenção do atacante Federico Chiesa, tido como o talento italiano mais promissor, foi uma delas, assim como a contratação do veterano Franck Ribéry – bastante elogiado também por Pedro.

“Vai ser ótimo jogar com Ribéry. É um sonho que se tornou realidade. Escolhia ele no videogame quando eu era pequeno. Mas toda a Fiorentina é um ótimo time. Será bom jogar com o resto dos companheiros”.