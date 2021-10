Pedro aproveita Gabigol na seleção brasileira para curtir titularidade no Flamengo

O camisa 21 rubro-negro deve ser o único do mundo flamenguista a abrir um sorriso quando Gabigol deixa o Fla para vestir a 21 do Brasil

O Flamengo seguiu firme na sua perseguição ao líder Atlético-MG ao bater o Juventude, dentro do Maracanã, por 3 a 1 em duelo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. A notícia que mais chamou a atenção em campo foi o gol de falta marcado por Andreas Pereira, que pôs fim a um enorme jejum sem tentos rubro-negros anotados em tiros livres e rendeu elogios empolgados de Romelu Lukaku, do Chelsea, e de Paul Pogba, do Manchester United. Michael seguiu com a sua regularidade decisiva, mas também precisamos falar sobre Pedro.

Foi do camisa 21 do Flamengo a assistência para Kenedy abrir o placar contra o alviverde gaúcho. E também foi de Pedro o segundo gol anotado contra o Juventude – que acabou dando maior tranquilidade em campo para o time treinado por Renato Gaúcho. O atacante de 24 anos foi substituído no segundo tempo, mas novamente já havia deixado um excelente argumento a seu favor. Em que pese o baixo número de participações com a bola no pé, quando a esfera chegou aos seus pés Pedro decidiu. Como costumeiramente faz quando está entre os titulares rubro-negros.

Se a torcida flamenguista se retorce de uma (justa) raiva quando se vê obrigada a ficar sem Gabigol – e outros nomes – em meio às convocações de seleções para as Datas Fifa, Pedro enxerga a situação como oportunidade. E mira a oportunidade com olhos de predador. Durante a atual Data Fifa, o camisa 21 do Flamengo participou com gols em todas as três partidas enquanto Gabigol veste a camisa 21 do Brasil. Deixou sua marca no empate contra o Red Bull Bragantino, marcou sobre Fortaleza e repetiu o feito agora contra o Juventude (dando também uma assistência).

Com sete gols marcados, Pedro superou Gabigol no ranking de artilheiros rubro-negros do Brasileirão 2021 e só está atrás dos nove anotados por Bruno Henrique. Seis destes gols foram marcados enquanto atuava no time titular. Conseguir uma vaga no onze inicial rubro-negro é um dos objetivos do centroavante, por mais ingrata que seja esta missão: o concorrente, afinal de contas, é Gabigol. Mas enquanto Gabigol segue desfalcando o Flamengo graças às bizarrices do calendário brasileiro, Pedro aparece como hábil profissional da arte de fazer gols em preto e vermelho.

(Foto: Divulgação/Flamengo)

“A gente precisa fazer nossa parte e vencer os jogos, o Flamengo se preocupa com isso, vamos continuar crescendo para tentar ganhar o título brasileiro novamente”, afirmou o camisa 21 depois do jogo.

Em meio aos milhões de rubro-negros descontentes com o desfalque de Gabigol para a seleção brasileira, Pedro é, muito provavelmente, o único que não parece ter o que reclamar da situação. E vai marcando gols por este Flamengo que segue forte nos objetivos das taças da Copa do Brasil (semifinalista), Brasileirão (vice-líder) e Libertadores (finalista).