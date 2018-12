Pedro Abad cogita renunciar a presidência do Fluminense neste fim de semana, diz portal

Após um ano de recaída, aliados ao presidente confessaram que Abad não reúne mais condições de governar o Fluminense

Pedro Abad, presidente do Fluminense, pode renunciar seu cargo até o fim desta semana por conta da situação política quase insustentável no clube carioca.

No próximo dia 20, o Conselho Deliberativo irá votar a respeito do impeachment de Abad, porém, essa ruptura seria ruim por diversos motivos.

Com o impeachment de Abad, o Flu entraria em uma grande crise institucional. Além disso, o estatuto prevê que o impedimento seja precedido de eleições no clube em até 45 dias. Caso o mandatário simplesmente renuncie, o atual presidente do Conselho Deliberativo do Flu, Fernando Leite, assume o cargo.

Em entrevista ao Uol Esporte, Fernando Leite, candidato a assumir o cargo de Abad, explica o que aconteceria caso a renúncia se concretize.

“Eu não poderia antecipar a eleição. Caso isso aconteça, legalmente eu passaria a assinar documentos do clube como presidente. Mas essa é uma decisão que cabe ao presidente”, declarou.

Entretanto, a antecipação do pleito seria o ideal para a ala capitaneada por Celso Barros, Mario Bittencourt e Ricardo Tenório, que também desejam concorrer ao cargo.

Em meio a tudo isso, Abad procura um caminho “menos pior” para poder deixar o clube das Laranjeiras sem tanto alarde.