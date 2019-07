Pedrinho tem contrato com o Corinthians até quando? Qual a multa rescisória?

O meia-atacante provavelmente entrará para a história como maior venda na história do Timão

Pedrinho tem apenas 21 anos, mas já vai se colocando entre os principais destaques do em 2019. Atuando quase sempre pela ponta-direita, o jovem revelado pela base alvinegra já soma cinco gols em 2019. Considerando apenas o Brasileirão, foram quatro tentos – que fazem do jovem o artilheiro do no certame.

O bom desempenho já atrai interesse de clubes europeus. Recentemente, segundo informado pelo GloboEsporte.com, e fizeram consultas para saberem qual é a situação do meia-atacante. As equipes que disputam, respectivamente, e ofereceram valores na casa dos 20 milhões de euros. A equipe paulista, que detém 70% dos direitos do atleta, entretanto, deseja um valor maior.

EXPERIMENTE JÁ O DAZN POR UM MÊS GRÁTIS E TENHA ACESSO AO MELHOR DO FUTEBOL AO ALCANCE DAS MÃOS!

Abaixo, confira os detalhes do contrato de Pedrinho!

Corinthians: qual a validade do contrato?

O vínculo atual de Pedrinho foi assinado em 2017, ano em que o jogador subiu de vez aos profissionais, e termina em dezembro de 2020.

Qual é a multa rescisória para contratar o jogador?

Sem a intenção de vender o meia para clubes brasileiros, a multa rescisória para equipes europeias é de 50 milhões de euros – dos quais 70% pertencem ao Corinthians. Caso futuramente seja negociado por este valor, ou até mesmo por bem menos, a tendência é que futuramente Pedrinho seja considerado a maior venda na história do Timão [vaga que atualmente é de Paulinho, contratado pelo por 19,7 milhões de euros em 2013].