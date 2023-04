Pedrinho surpreende, encanta companheiros em treinos e ganha força no Corinthians

Atacante de 17 anos foi elogiado por Cássio e deve ganhar mais chances com Fernando Lázaro nos próximos jogos

O Corinthians não deve fazer novas movimentações na janela de transferências, mas Fernando Lázaro ganhou um reforço interno para a sequência da temporada. Trata-se de Pedrinho, atacante de 17 anos, que surpreendeu com a boa adaptação ao time profissional do Timão.

De acordo com apuração da GOAL, Pedrinho pode ganhar ainda mais espaço nas próximas partidas do Corinthians por mérito próprio. O atacante vem demonstrando um alto nível nos treinamentos, mesmo com apenas 17 anos, e vem sendo elogiado por seus companheiros de equipe e membros da diretoria do clube do Parque São Jorge.

O bom desempenho nos treinos, inclusive, faz com que o Corinthians estude a não-liberação do atacante para a seleção sub-20, convocada para amistosos entre os dias 15 e 27 de abril. Ao contrário de Pedrinho, Giovane e Biro, também na lista, devem ser liberados.

Cássio, em entrevista coletiva concedida na última terça-feira (4), fez questão de elogiar o camisa 27 do Timão publicamente. Para o ídolo alvinegro, Pedrinho é o jogador “mais preparado” que subiu da base para os profissionais desde 2012, quando o goleiro chegou ao Corinthians.

“O Pedrinho tem tudo para ser o melhor jogador da base que subiu para o profissional, não quero colocar pressão nele. É um menino muito dedicado, trabalha demais, nível técnico. É o melhor jogador da base que eu vi subir”, disse o goleiro.

Pensando no interesse externo, o Corinthians encaminhou mais uma renovação de contrato de Pedrinho, para poder aumentar a multa para 70 milhões de euros (cerca de R$ 390 milhões). Borussia Dortmund, da Alemanha, Ajax e PSV, da Holanda, Brighton e Newcastle, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia, acompanham de perto a joia.