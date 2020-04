Pedrinho sobre depressão: 'dinheiro, fama e sucesso não significam felicidade'

Ex-jogador de Palmeiras e Vasco contou sua luta contra a depressão em uma live no Instagram

Em uma transmissão ao vivo no Instagram, o ex-jogador Pedrinho falou sobre a depressão, doença que, segundo ele, lhe tirou três anos de vida. Além do relato do quanto ele sofreu, o comentarista deixou uma mensagem de força e esperança.

"Quero falar para vocês o seguinte: a vida é maravilhosa", afirmou Pedrinho nesta terça-feira, 14 de abril. "Por causa dessa doença maldita, que vai ser o mal do século, eu perdi três anos da minha vida. Três anos em que eu poderia ter enfrentado minhas lesões, mas de forma diferente".

"Eu jogava no , tinha um dos maiores salários do Palmeiras, recebia em dia. Tinha quatro anos de contrato, morava em hotel, em cobertura. Eu era chamado de rei e estava completamente no fundo do poço. A conclusão que a gente chega é que dinheiro, fama e sucesso estão bem longe de ser sinônimos de felicidades. Muito longe", adicionou o comentarista.

A passagem de Pedrinho pelo Palmeiras foi entre 2001 e 2005 e era um dos ídolos do time na época. Com o Alviverde, ele conquistou a em 2003. Foram 92 jogos e 21 gols com a camisa palestrina.

Ainda sobre a depressão, o comentarista opinou que esta será a doença que mais tirará a vida das pessoas no futuro no mundo todo. Ao Sportv, um dia depois da live, Pedrinho complementou que chegou a tomar 14 remédio de uma vez na tentativa de se curar.

"Depressão mata. Depressão vai ser a doença que mais vai matar brevemente. Recebi muitas mensagens sobre crianças e adolescentes que perderam a vida por se suicidarem. A depressão é muito grave, tomou da minha cabeça. Tirou minha saúde, minha paz, tirou a minha vida. Não tinha mais vontade de viver, não tinha prazer em nada. Eu ficava completamente dopado pelos remédios, e aí Deus me salvou", concluiu.