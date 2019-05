Pedrinho: boa semana e primeiro gol em clássicos pelo Corinthians

Meia repete boa atuação como titular decidindo dérbi contra o São Paulo, pelo Brasileirão

O meia Pedrinho vai vivendo um novo momento em sua passagem pelo , confirmado com mais uma boa atuação no time titular, desta vez no clássico contra o São Paulo, neste domingo (26), pelo Brasileirão. Autor do gol da vitória na Arena Corinthians, ele chega a três tentos em 2019, sua melhor marca em uma só temporada.

Balançando as redes logo no início da partida, o jogador de 21 anos repetiu a performance positiva diante do Deportivo Lara, no jogo de ida pela segunda fase da , e ganha espaço na equipe de Fábio Carille, enfim conseguindo uma boa sequência de resultados ao mesmo tempo em que consolida seus onze titulares ideais.

Gollllll do menino Pedrinho......

Além do 'momento goleador', Pedrinho ainda conseguiu uma outra marca: foi seu primeiro gol em um clássico regional após 19 partidas contra , e (11 delas como titular), no seu terceiro ano entre os profissionais do . Com dois gols marcados nos últimos três compromissos (anotou também contra o Paranaense, no último final de semana), ele consegue uma das melhores sequências da carreira até o momento.

Terceiro colocado no , com 11 pontos após seis rodadas, o Corinthians de Pedrinho vai à para tentar confirmar a classificação diante do , na próxima quinta-feira (30), a partir das 17h do horário de Brasília.