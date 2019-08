Pedrinho é a boa notícia para um Corinthians que precisa de gols contra o Fluminense

O ponta-direita foi relacionado para o duelo desta quinta-feira, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana

Considerando todas as competições, a última vitória do foi o 2 a 0 sobre o , pela 15ª rodada do Brasileirão. Naquele dia 17 de agosto, Pedrinho foi decisivo com uma linda assistência e participação no segundo tento, sendo o responsável pela finalização antes de Everaldo aproveitar o rebote do goleiro Gatito Fernández para garantir o triunfo. Desde então, foram dois empates.

No 0 a 0 com o , na ida das quartas de final da , Pedrinho precisou ser substituído no segundo tempo por causa de dores no quadril. Enquanto se recuperava, viu o ficar apenas no 1 a 1 contra o Avaí, em Santa Catarina, pelo Brasileirão.

O grande mistério para o duelo de volta contra o Fluminense, marcado para às 21h30 desta quinta-feira (29), no Maracanã, é a presença ou não de Pedrinho. O jovem de apenas 21 anos vem sendo decisivo para o Corinthians nesta temporada, talvez a ponto até de coloca-lo como grande destaque da equipe treinada por Fábio Carille em 2019: é artilheiro do time no Brasileirão [4 gols], quem mais completa dribles [32] e troca mais passes no terço-final do campo oposto [233].

Se o Corinthians é o único invicto após a pausa para a , boa parte disso está na conta do ponta-direita, que abre defesas e não sentiu o peso da caminha alvinegra. E a sua capacidade de partir para cima, buscando criar espaço a partir do drible e passe, pode ser o grande trunfo de um Timão que precisa estufar as redes do Maracanã para avançar às semifinais da Sul-Americana: qualquer empate a partir de 1 a 1 favorece os paulistas, assim como a vitória.

Relacionado para o duelo, que terá transmissão do DAZN, Pedrinho é uma das maiores esperanças para o torcedor corintiano.