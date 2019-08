Pedrinho brilha contra o Botafogo e se coloca de vez como protagonista no Corinthians

O ponta-esquerda deu a sua primeira assistência neste Brasileirão e esbanjou categoria com a bola no pé

Mauro Boselli foi a grande contratação do para a temporada 2019, e embora esteja vivendo o seu melhor momento com a camisa do clube, inclusive fazendo um gol na vitória por 2 a 0 sobre o , neste sábado (17), pela 15ª rodada do Brasileirão, o duelo entre alvinegros evidenciou o quanto, hoje, não há no jogador que impressione mais nas ações de ataque do que Pedrinho.

Ainda que não tenha balançado as redes, a joia corintiana decidiu com a sua primeira assistência neste Brasileirão: foi dele, após bela jogada individual, o passe para Boselli abrir o placar, ainda no primeiro tempo. Artilheiro do Timão no certame nacional, com quatro tentos, Pedrinho também buscou o gol: bateu o próprio recorde de finalizações certas [4] e foi protagonista das ações no campo de ataque, constantemente buscando um passe mais agudo, fazendo a vida do lateral-esquerdo adversário, Gilson, um verdadeiro inferno.

Será que o Gilson já achou o Pedrinho ? 👀🔥👀🔥👀🔥pic.twitter.com/FliV7TPnQo — Time Do Povo 1910🦅❤🏳️‍🌈 (@povotime1910) August 17, 2019

O bom momento do time, invicto desde a retomada das partidas após a , contribui para ajudar o jovem de 21 anos ganhar confiança para fazer aquilo é mais bonito de se ver: ousar. Na Arena Corinthians, dois lances específicos evidenciaram o quanto Pedrinho está à vontade: um domínio de letra, no estilo Neymar, e uma tentativa de lençol no meio-campo.

Em jogos realizados em Itaquera pelo Brasileirão 2019, a vitória sobre o Botafogo – que levou o Timão para a 5ª posição, com 27 pontos – pode ter marcado a melhor exibição corintiana dentro de casa: o time, que sofre para criar oportunidades ofensivas, acertou nove finalizações no gol adversário, sendo que seis destas tentativas tiveram envolvimento direto de Pedrinho. Hoje, Fabio Carille não vê opção melhor ou mais criativa quando olha o seu time do meio para a frente.