Pedri, astro do Barcelona, afirmou que seu companheiro Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo na atualidade, destacando a necessidade de ajudá-lo a manter a tranquilidade e aproveitar o futebol.

Pedri disse, durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, sobre o confronto contra o Paris Saint-Germain, marcado para a terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa: "Será uma partida divertida, e a equipe que tiver a bola amanhã conseguirá inclinar a balança a seu favor. Estamos confiantes em nossa capacidade de alcançar isso. Vitinha é um dos jogadores que fazem a diferença, e sua influência fica evidente quando ele está com a bola, e eu gosto de enfrentar os melhores jogadores".

E acrescentou, sobre considerar o duelo uma final antecipada: "Encaramos a partida como um confronto muito difícil diante de um adversário forte. O caminho ainda é longo até chegar às finais, mas é claro que queremos vencê-las".

O astro do Barcelona falou sobre a influência de Rodri no meio-campo, dizendo: "Ele nos oferece muito no que diz respeito a dar segurança e controlar o meio-campo. Ele domina muito a região e me dá liberdade para avançar, porque sei que ele estará sempre em sua posição. É um jogador que faz a diferença, e elevou o nível da equipe. E, independentemente de quem joga, todos mostram sua capacidade de ter uma boa atuação".

E sobre a natureza dos testes que aguardam o Barcelona nesta semana, com o confronto contra o Paris e a disputa do Clássico, explicou: "No Barcelona, o que se exige é vencer todas as partidas. Você sempre tem de estar no seu melhor nível e entrar em cada confronto com o objetivo da vitória".

E sobre a força do confronto aguardado e sua importância do ponto de vista técnico, Pedri disse: "Quando alguém consegue te derrotar, você sempre sente vontade de dar o troco. Para mim, esta partida é um dos melhores confrontos possíveis considerando o estilo de jogo, e vou aproveitá-la tanto quanto qualquer jogador pode aproveitar uma partida como essa".

Pedri abordou a evolução de seu papel dentro do vestiário do Barcelona, dizendo: "Sinto que sou um jogador importante e um dos líderes da equipe. Procuro ajudar os jogadores jovens, pois passei vários anos no clube e conheço, até certo ponto, a natureza do Barcelona por dentro. Estou pronto para ajudá-los a dar o melhor de si".

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E sobre o confronto com seu ex-companheiro de Barcelona Ferran Torres, comentou: "Espero que ele não esteja em seu melhor dia amanhã. Desejo-lhe sucesso no restante da temporada, e conversamos entre nós. Não tenho nada a lhe dizer, e tudo o que desejo é que ele não tenha muita sorte".

O meio-campista espanhol falou sobre a política de Hansi Flick ao lidar com suas participações e lhe conceder períodos maiores de descanso em comparação com as temporadas anteriores, esclarecendo: "Essas são coisas que o treinador decide, mas é verdade que a temporada é longa. É importante manter o nível o tempo todo, pois esse é o ponto fundamental no fim das contas, porque os títulos são decididos no fim da temporada".

E sobre as diferenças entre jogar pela seleção espanhola e pelo Barcelona, diante da presença de Rodri, Pedri apontou a diferença no estilo dos treinadores, dizendo: "As ideias dos treinadores nas duas equipes são diferentes. No Barcelona, jogamos de forma mais direta e nos apoiamos mais na pressão. Mas, dentro de campo, o entrosamento com um jogador não muda muito, esteja você jogando com ele no Barcelona ou na seleção".

Pedri encerrou sua fala elogiando Lamine Yamal, afirmando sua confiança em suas habilidades e em seu potencial, ao dizer: "Sempre vi Lamine empolgado para dar o melhor de si e brilhar. É um jogador que faz a diferença, e ele não deve olhar para nenhuma outra pessoa, mas sim trilhar seu próprio caminho. Lamine é o melhor jogador do mundo na atualidade, e devemos ajudá-lo a manter a tranquilidade e aproveitar o futebol".



