Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

Pedri: Vamos restaurar a honra do Barcelona contra o Paris e espero que este jogador não tenha sucesso

Pedri
L. Yamal
F. Torres
Barcelona
PSG
Real Madrid
La Liga
Liga dos Campeões
Espanha
França

Grande confiança antes do teste difícil

Pedri, astro do Barcelona, afirmou que seu companheiro Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo na atualidade, destacando a necessidade de ajudá-lo a manter a tranquilidade e aproveitar o futebol.

Pedri disse, durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, sobre o confronto contra o Paris Saint-Germain, marcado para a terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa: "Será uma partida divertida, e a equipe que tiver a bola amanhã conseguirá inclinar a balança a seu favor. Estamos confiantes em nossa capacidade de alcançar isso. Vitinha é um dos jogadores que fazem a diferença, e sua influência fica evidente quando ele está com a bola, e eu gosto de enfrentar os melhores jogadores".

E acrescentou, sobre considerar o duelo uma final antecipada: "Encaramos a partida como um confronto muito difícil diante de um adversário forte. O caminho ainda é longo até chegar às finais, mas é claro que queremos vencê-las".

O astro do Barcelona falou sobre a influência de Rodri no meio-campo, dizendo: "Ele nos oferece muito no que diz respeito a dar segurança e controlar o meio-campo. Ele domina muito a região e me dá liberdade para avançar, porque sei que ele estará sempre em sua posição. É um jogador que faz a diferença, e elevou o nível da equipe. E, independentemente de quem joga, todos mostram sua capacidade de ter uma boa atuação".

E sobre a natureza dos testes que aguardam o Barcelona nesta semana, com o confronto contra o Paris e a disputa do Clássico, explicou: "No Barcelona, o que se exige é vencer todas as partidas. Você sempre tem de estar no seu melhor nível e entrar em cada confronto com o objetivo da vitória".

E sobre a força do confronto aguardado e sua importância do ponto de vista técnico, Pedri disse: "Quando alguém consegue te derrotar, você sempre sente vontade de dar o troco. Para mim, esta partida é um dos melhores confrontos possíveis considerando o estilo de jogo, e vou aproveitá-la tanto quanto qualquer jogador pode aproveitar uma partida como essa".

Pedri abordou a evolução de seu papel dentro do vestiário do Barcelona, dizendo: "Sinto que sou um jogador importante e um dos líderes da equipe. Procuro ajudar os jogadores jovens, pois passei vários anos no clube e conheço, até certo ponto, a natureza do Barcelona por dentro. Estou pronto para ajudá-los a dar o melhor de si".

FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAGetty Images

E sobre o confronto com seu ex-companheiro de Barcelona Ferran Torres, comentou: "Espero que ele não esteja em seu melhor dia amanhã. Desejo-lhe sucesso no restante da temporada, e conversamos entre nós. Não tenho nada a lhe dizer, e tudo o que desejo é que ele não tenha muita sorte".

O meio-campista espanhol falou sobre a política de Hansi Flick ao lidar com suas participações e lhe conceder períodos maiores de descanso em comparação com as temporadas anteriores, esclarecendo: "Essas são coisas que o treinador decide, mas é verdade que a temporada é longa. É importante manter o nível o tempo todo, pois esse é o ponto fundamental no fim das contas, porque os títulos são decididos no fim da temporada".

E sobre as diferenças entre jogar pela seleção espanhola e pelo Barcelona, diante da presença de Rodri, Pedri apontou a diferença no estilo dos treinadores, dizendo: "As ideias dos treinadores nas duas equipes são diferentes. No Barcelona, jogamos de forma mais direta e nos apoiamos mais na pressão. Mas, dentro de campo, o entrosamento com um jogador não muda muito, esteja você jogando com ele no Barcelona ou na seleção".

Pedri encerrou sua fala elogiando Lamine Yamal, afirmando sua confiança em suas habilidades e em seu potencial, ao dizer: "Sempre vi Lamine empolgado para dar o melhor de si e brilhar. É um jogador que faz a diferença, e ele não deve olhar para nenhuma outra pessoa, mas sim trilhar seu próprio caminho. Lamine é o melhor jogador do mundo na atualidade, e devemos ajudá-lo a manter a tranquilidade e aproveitar o futebol".


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google