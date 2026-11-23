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O meio-campista Pedri saiu em defesa do companheiro Frenkie de Jong após o holandês brilhar na zaga na vitória do Barcelona por 3 a 2 sobre o Villarreal, no domingo, em La Liga. Depois de sofrer dois gols logo no início, o time da casa marcou três vezes em dez minutos do segundo tempo no Spotify Camp Nou e retomou a liderança da tabela.

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Meio-campista apoia versátil jogador holandês

Pedri fez questão de elogiar De Jong depois que o zagueiro improvisado ajudou o Barcelona a se recuperar de um início desastroso contra o Villarreal. Tajon Buchanan e Tani Oluwaseyi marcaram nos primeiros sete minutos, naquela que foi a primeira vez que o Barcelona sofreu dois gols tão cedo em uma partida da liga desde o confronto com o Real Zaragoza, em novembro de 1981. Lamine Yamal cobrou para fora um pênalti marcado após revisão do VAR aos 23 minutos, mas o time de Hansi Flick reagiu com força após o intervalo .

Pedri rebate críticas

Escalado no centro da defesa nesta temporada devido aos persistentes problemas do Barcelona com lesões, De Jong deixou claro que está feliz em ajudar, embora prefira atuar no meio-campo. Após a vitória, Pedri, que também brilhou na virada, elogiou a versatilidade do companheiro e rebateu as críticas externas.

"Para mim, Frenkie é um jogador extraordinário. É espetacular, de altíssimo nível. Já jogou em todas as posições. Pelas qualidades que tem, poderia até jogar como goleiro. Às vezes, ele é criticado demais, mas, se você realmente observar o que ele faz, verá que é um jogador de alto nível. Ele nos oferece muita coisa", disse.

Reação rápida garante vitória dramática

A reação do Barcelona começou quando Gerard Martin, que havia cabeceado por cima antes do intervalo, desviou de cabeça um cruzamento de Pedri para o gol. Fermin Lopez empatou aos 60 minutos após passe de Yamal. Aos 67, o defensor do Villarreal Pau Navarro desviou um cruzamento de Eric Garcia para o próprio gol e, mais tarde, foi expulso por cometer falta no capitão Raphinha. Com a derrota, o técnico do Villarreal, Inigo Perez, chegou a seis jogos sem vencer o Barcelona, com um empate e cinco derrotas.

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Ao comentar o início ruim, Pedri acrescentou: "Começamos o jogo muito mal. Sofremos dois gols muito cedo. Temos de trabalhar para garantir que isso não aconteça novamente. Não é todo dia que você consegue virar um jogo contra um time como aquele.

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"É verdade que hoje tivemos dificuldade para entrar no jogo. Acho que tivemos chances no primeiro tempo, como o pênalti, mas a bola simplesmente não entrava. No segundo tempo, vimos um Barcelona diferente."

Líder terá desafio na Champions League

Três pontos à frente do rival Real Madrid na liderança de La Liga , o Barcelona agora volta as atenções para o confronto de quarta-feira contra o Sabah pela Champions League. Flick exigirá muito mais concentração desde o apito inicial, depois que sua defesa foi exposta com tanta facilidade em casa. Com as lesões ainda reduzindo as opções do elenco, a versatilidade de De Jong pode voltar a ser fundamental no cenário europeu.