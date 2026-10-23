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O meio-campista Pedri, do Barcelona, afirma que o duelo de gigantes contra o arquirrival Real Madrid, neste domingo, por La Liga, é a oportunidade ideal para a equipe se recuperar do revés sofrido no meio da semana na Champions League, na França. O time de Hansi Flick, líder da tabela, viu sua invencibilidade desde o início da temporada chegar ao fim com a derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na noite de terça-feira.

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Meia espanhol convoca elenco abalado a reagir

Pedri acredita que receber o Real Madrid no Spotify Camp Nou na 10ª rodada vai inspirar o Barcelona a reagir imediatamente após a derrota no Parc des Princes. Apesar de sofrer sua primeira derrota da temporada na Europa, o Barcelona mantém uma campanha perfeita no campeonato nacional, com nove vitórias seguidas e 27 pontos. Apenas o Real Madrid, em 1968-69, havia vencido seus nove primeiros jogos de La Liga, enquanto nenhuma equipe jamais chegou a dez.

Lesões complicam os planos para a escalação

IMAGO

O técnico Flick deve recolocar Rodri entre os titulares no domingo, depois de ter escalado o meio-campista apenas no segundo tempo em Paris, mas Dani Olmo está fora após sofrer uma lesão na terça-feira. Eric Garcia, Jules Kounde e Andreas Christensen também são desfalques.

Buscando transformar a frustração da viagem pela Europa em uma atuação marcante no campeonato nacional, Pedri escreveu no Instagram: "Voltar a vencer no #ElClasico é um grande desafio e a maior motivação.

"Contra o PSG, competimos diante de um grande adversário e em um grande palco, e sabemos o caminho. Temos confiança e temos futebol. Vamos em frente!"

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Recordes históricos marcam o confronto de gigantes

O Barcelona marcou 39 gols no campeonato nesta temporada, número superado, nesta altura da competição, apenas pelos 42 do Sevilla em 1940-41. O jovem Lamine Yamal balançou as redes oito vezes em nove partidas.

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Depois de vencer os dois últimos confrontos em casa contra o Real Madrid pelo campeonato, o Barcelona pode igualar a equipe de Pep Guardiola de 2008 a 2010 ao conquistar três vitórias consecutivas como mandante sobre o rival em La Liga, algo que só aconteceu uma vez neste século. Flick, por sua vez, segue invicto em sete clássicos, com seis vitórias e um empate.

No entanto, o técnico visitante Jose Mourinho não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos contra o Barcelona no comando do Real Madrid, com três vitórias e dois empates. Já o atacante Kylian Mbappe marcou 12 gols em dez partidas contra o clube catalão. Ele também converteu 17 pênaltis e conquistou oito em 74 jogos de La Liga desde 2024-25.

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Distância para a liderança aumenta a pressão

Getty Images

Atualmente em terceiro lugar, com 21 pontos, o Real Madrid enfrenta sua maior desvantagem em relação ao líder nesta altura do campeonato desde 2012-13, quando estava oito pontos atrás. Embora a equipe de Mourinho tenha vencido o RB Leipzig por 4 a 1 no meio da semana e ganhado três de suas últimas seis partidas de La Liga na Catalunha, o técnico português reclamou de ter 24 horas a menos para se recuperar. Uma vitória do Barcelona ampliaria para nove pontos sua vantagem sobre o rival.