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Pedri, astro do meio-campo do Barcelona, ganhou dois presentes no dia do seu aniversário só por ter sido titular do Barça contra o Sabah, do Azerbaijão, na Champions League.

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O Barcelona visitou nesta quarta-feira o Sabah, estreante na competição continental, pela quinta rodada da fase de liga.

O técnico Hansi Flick escalou Pedri no meio-campo justamente no dia em que o espanhol completa 24 anos, e o jogador encontrou duas surpresas à sua espera.

Marca excepcional

Segundo as estatísticas da Opta, Pedri passou a deter sozinho uma marca especial no elenco do Barcelona ao se tornar o único jogador a atuar em todas as 18 partidas do time desde o início da temporada.

Pedri se aproveitou da ausência de Lamine Yamal, astro da equipe, que está lesionado. Com isso, o ponta parou nas 17 partidas.

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Empatados com Yamal estão Anthony Gordon, Fermín López, Karim Adeyemi e Joan García, e todos eles atuaram contra o Sabah nesta quarta.

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Pedri disputou 13 jogos em LaLiga e 5 na Champions League.

Nessas partidas, o meio-campista da seleção espanhola marcou apenas um gol e deu 4 assistências, somando 5 participações diretas em gols até agora.

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A marca alcançada por Pedri hoje mostra a confiança de Flick no jogador, que nunca fica de fora das opções do treinador alemão, seja qual for o adversário.

Braçadeira de capitão

A outra surpresa para Pedri foi usar a braçadeira de capitão do Barça na partida contra o Sabah, aproveitando a ausência do primeiro capitão, o brasileiro Raphinha.

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Raphinha começou o jogo no banco de reservas por decisão de Flick, que pretende poupar seu astro diante da maratona de jogos entre LaLiga e Champions League.

Esta é a terceira vez que Pedri usa a braçadeira de capitão do Barcelona nesta temporada. As anteriores foram nos jogos contra o Galatasaray, da Turquia, pela Champions League, e contra o Real Betis, por LaLiga, e Raphinha desfalcou o time nas duas partidas por lesão.