O Barcelona visitou nesta quarta-feira o Sabah, estreante na competição continental, pela quinta rodada da fase de liga.
O técnico Hansi Flick escalou Pedri no meio-campo justamente no dia em que o espanhol completa 24 anos, e o jogador encontrou duas surpresas à sua espera.
Marca excepcional
Segundo as estatísticas da Opta, Pedri passou a deter sozinho uma marca especial no elenco do Barcelona ao se tornar o único jogador a atuar em todas as 18 partidas do time desde o início da temporada.
Pedri se aproveitou da ausência de Lamine Yamal, astro da equipe, que está lesionado. Com isso, o ponta parou nas 17 partidas.
Empatados com Yamal estão Anthony Gordon, Fermín López, Karim Adeyemi e Joan García, e todos eles atuaram contra o Sabah nesta quarta.
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Pedri disputou 13 jogos em LaLiga e 5 na Champions League.
Nessas partidas, o meio-campista da seleção espanhola marcou apenas um gol e deu 4 assistências, somando 5 participações diretas em gols até agora.
A marca alcançada por Pedri hoje mostra a confiança de Flick no jogador, que nunca fica de fora das opções do treinador alemão, seja qual for o adversário.
Braçadeira de capitão
A outra surpresa para Pedri foi usar a braçadeira de capitão do Barça na partida contra o Sabah, aproveitando a ausência do primeiro capitão, o brasileiro Raphinha.
Raphinha começou o jogo no banco de reservas por decisão de Flick, que pretende poupar seu astro diante da maratona de jogos entre LaLiga e Champions League.
Esta é a terceira vez que Pedri usa a braçadeira de capitão do Barcelona nesta temporada. As anteriores foram nos jogos contra o Galatasaray, da Turquia, pela Champions League, e contra o Real Betis, por LaLiga, e Raphinha desfalcou o time nas duas partidas por lesão.