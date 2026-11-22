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Pedri fez um alerta aos companheiros após a vitória do Barcelona por 3 a 2 sobre o Villarreal: o clube não pode depender de viradas toda semana. Apesar dos três pontos conquistados no Spotify Camp Nou, o meio-campista se mostrou frustrado com o início desastroso, que deixou o Barcelona dois gols atrás em apenas sete minutos.

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Pedri cobra atenção após início desastroso

O meio-campista Pedri, do Barcelona, foi eleito o melhor jogador da partida pela La Liga após uma vitória emocionante de virada por 3 a 2 sobre o Villarreal , mas o jogador das Ilhas Canárias não estava disposto apenas a comemorar. A partida começou de forma desastrosa para o time de Hansi Flick, que sofreu dois gols nos primeiros sete minutos, marcados por Thierno Barry e Tani Oluwaseyi. Foi a primeira vez desde novembro de 1981 que o Barcelona sofreu dois gols nos sete minutos iniciais de uma partida do campeonato, quando teve um começo semelhante contra o Real Zaragoza.

Ao falar com a imprensa depois do apito final, o meia foi direto ao avaliar o desempenho coletivo no início da partida. "Entramos muito mal no jogo", admitiu Pedri. "Sofremos dois gols muito cedo. Temos que trabalhar para que começos assim não se repitam, porque, contra um time como o Villarreal, não dá para virar todo dia."

O jogador de 23 anos também explicou a mudança tática que permitiu ao Barcelona reverter a desvantagem no segundo tempo. "É verdade que hoje demoramos muito para entrar no jogo", explicou. "Acho que tivemos chances no primeiro tempo, como o pênalti, mas a bola não entrava de jeito nenhum. No segundo tempo, vimos um Barcelona diferente."

De Jong recebe elogios por atuação na defesa

O Barcelona voltou com mais ímpeto ofensivo para o segundo tempo. Gerard Martin cabeceou um cruzamento de Pedri para diminuir a desvantagem, Fermin Lopez aproveitou um passe de Lamine Yamal aos 60 minutos para empatar, e Pau Navarro desviou para o próprio gol uma bola enviada por Eric Garcia aos 67 minutos, colocando os donos da casa à frente pela primeira vez.

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Em meio aos ajustes táticos feitos por Hansi Flick, Frenkie de Jong foi escalado no centro da defesa. Pedri elogiou a versatilidade e o talento do jogador da seleção holandesa. "Para mim, Frenkie é um jogador extraordinário. Ele é espetacular, de altíssimo nível. Já jogou em todas as posições, como lateral e como zagueiro. Poderia até jogar como goleiro por causa das qualidades que tem", afirmou. "Às vezes, ele é criticado um pouco além da conta, mas, se você observar bem o que ele faz, é um jogador de altíssimo nível. Ele nos ajuda muito."

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Polêmica com a arbitragem e amizade com Moleiro

A partida também teve polêmica com a arbitragem. Santi Comesana, do Villarreal, sugeriu que o árbitro Hernandez Hernandez foi influenciado pela pressão da torcida da casa . Enquanto isso, o técnico do Villarreal, Inigo Perez, segue sem vencer o Barcelona após seis confrontos, com um empate e cinco derrotas.

"Os árbitros sofrem pressão de todos os lados, inclusive do nosso. É um trabalho difícil e, no fim das contas, eles são responsáveis pelas decisões que tomam", comentou Pedri. "Mas acho que Moleiro, que é um grande amigo meu, deveria ter sido expulso, porque houve dois lances muito claros depois do cartão amarelo dele. Mas sei que apitar não é fácil, não implico com o árbitro e, no fim, são os árbitros que tomam essas decisões."

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Barcelona amplia vantagem na La Liga antes de semana movimentada

Com a vitória, o Barcelona chegou a 36 pontos e se manteve na liderança da La Liga, três pontos à frente do Real Madrid, segundo colocado. Agora, o time de Flick volta suas atenções para a Champions League: visita o Sabah na quarta-feira e depois retorna às competições nacionais para enfrentar o Deportivo fora de casa no domingo.