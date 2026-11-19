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A Federação Equatoriana de Futebol anunciou a suspensão de 8 anos do jogador John Perlaza, envolvido na agressão a um membro da equipe de arbitragem durante uma partida da Terceira Divisão. Ele atirou uma pedra que feriu o árbitro assistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez, em um episódio que provocou ampla repercussão no meio esportivo.

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O caso aconteceu em 17 de outubro, quando Ciudad de Yantzaza e Río Aguarico se enfrentaram pela Terceira Divisão do Campeonato Equatoriano. A partida foi marcada por cenas lamentáveis nos minutos finais, depois que o árbitro assistente foi ferido por uma pedra atirada em sua direção, o que levou à paralisação do jogo, que não pôde ser concluído normalmente.

A agressão ocorreu no sexto minuto dos acréscimos, quando a pedra atingiu o árbitro assistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez. As autoridades responsáveis pela partida intervieram em meio à preocupação com a gravidade da lesão sofrida por um dos membros da equipe de arbitragem enquanto exercia sua função em campo.

A Federação Equatoriana de Futebol revelou, em comunicado oficial, que a lesão sofrida pelo árbitro assistente foi grave e exigiu uma cirurgia, além de um período de recuperação e reabilitação de até 60 dias, o que mostra a dimensão dos danos causados pela agressão durante a partida.

Após investigar as circunstâncias do incidente, a Comissão Disciplinar da Federação Equatoriana responsabilizou John Perlaza pela agressão física a um dos árbitros da partida e decidiu suspendê-lo por 8 anos de qualquer atividade relacionada ao futebol. A punição vale até 19 de outubro de 2034.

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As medidas disciplinares não se limitaram à suspensão do jogador no Equador. A federação local anunciou que pretende acionar a Fifa para pedir que a punição seja estendida em nível mundial, o que significa que Perlaza também poderá ser impedido de exercer qualquer atividade no futebol fora de seu país, caso a ampliação do alcance da decisão seja aprovada.

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Para responsabilizar as partes envolvidas pelas consequências do episódio, a Federação Equatoriana aplicou ao Ciudad de Yantzaza uma multa de 2 mil dólares e obrigou o clube a pagar um valor adicional de US$ 4.369,73 para cobrir as despesas médicas com o tratamento do árbitro assistente, em uma medida que busca atribuir à instituição esportiva parte da responsabilidade financeira pelos desdobramentos do incidente.

O Ciudad de Yantzaza havia se apressado em divulgar um comunicado oficial em 20 de outubro, três dias após o ocorrido, no qual pediu desculpas à equipe de arbitragem e aos torcedores e reiterou sua total rejeição a todas as formas de violência ligadas às competições esportivas, dentro ou fora dos estádios.

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Na nota, o clube afirmou que o futebol deve continuar sendo um espaço baseado no respeito, na convivência e no jogo limpo, ressaltando que o que aconteceu não condiz com os princípios que procura consolidar. A diretoria também explicou que decidiu desligar o responsável pelo incidente assim que sua identidade foi confirmada, garantindo que ele não faz mais parte do clube.

As punições anunciadas pela Federação Equatoriana mostram o rigor no tratamento das agressões contra árbitros durante as partidas, sobretudo quando causam lesões graves que exigem intervenção cirúrgica e um longo afastamento do trabalho. As medidas não se restringiram à suspensão do jogador, mas incluíram multas e o pedido à Fifa para estender a punição internacionalmente.

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O episódio volta a colocar em pauta a segurança dos árbitros em campo, depois que uma partida da Terceira Divisão se transformou em um grave caso de agressão, que terminou com um membro da equipe de arbitragem ferido e com uma suspensão de oito anos para o jogador responsável. Assim, o fim de 2034 passa a ser a data prevista para o término da suspensão de Perlaza, a menos que haja novos desdobramentos sobre a decisão ou seu alcance.